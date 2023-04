Nach mehr als zehn Jahren Planung, Diskussion und Bau präsentierte Bürgermeister Martin Niebuhr am Donnerstag dem Gemeinderat den fertigen Bauhof im Industriegebiet an der K36. 1,25 Millionen Euro hat das Projekt letztlich gekostet.

Gestartet waren die Planungen deutlich günstiger mit gerade mal einer halben Million Euro, die dann auch Grundlage für den Zuschuss von 280.000 Euro waren. Dann stiegen die Kosten schrittweise wegen teurerer Details und schließlich rutschte das Projekt noch in die allgemeine Teuerungsphase im Bausektor. Der Gemeinderat zog 2020 die Notbremse und löste den Vertrag mit der baubetreuenden Architektin auf. Die Bauingenieurin Tracy Gunder, die in der Bauabteilung der Verbandsgemeinde neu eingestellt worden war, beendete die bereits begonnenen Bauarbeiten in enger Abstimmung mit der Gemeinde und konnte den von der Architektin auf 1,1 Millionen Euro gestiegenen Preisrahmen halbwegs halten. Entsprechend groß war das Lob bei der Präsentation des Bauhofs am Donnerstag für Tracy Gunder, die der Gemeinde viel Geld und Aufregung erspart habe, meinte Niebuhr.

Die tatsächlichen Kosten von 1,25 Millionen Euro habe niemand bei Beginn der Überlegungen für einen neuen Bauhof erwartet, betonte Niebuhr. Bedauerlicherweise habe das Land beim Zuschuss nicht erhöhen wollen und habe auf den 280.000 Euro im ersten Bescheid beharrt. Es habe jedoch kein Weg an dem Neubau vorbei geführt. Die Zustände im alten Bauhof, vor allem im Gebäudeteil für das Personal, seien nicht mehr tragbar gewesen. Unter anderem fehlte es an einer Heizung. Die Dusche war praktisch nicht benutzbar und eine Waschmaschine für die Kleidung der Mitarbeiter war ebenfalls nicht vorhanden. Der neue Bauhof erfülle all diese Kriterien und dürfte für die nächsten Jahrzehnte ausreichend sein, hofft Niebuhr, der betonte, dass es die Mitarbeiter im Bauhof auch wert seien, dass ihnen die Gemeinde die nötige Infrastruktur zur Verfügung stelle.