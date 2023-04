Mit der 96. Auflage der Fachmesse für Münzen, Medaillen, Briefmarken und Ansichtskarten waren Veranstalter, Händler und Publikum größtenteils zufrieden. Zu sehen gab es einiges, unter anderem Falschgeld made in Pirmasens.

„Das sind original Pirmasenser Fälschungen aus den 60er Jahren“, sagte der Sammler, der nicht namentlich genannt werden wollte, zu Wilfried Klug, dem Vorsitzenden der Münzfreunde Pirmasens , die gestern mit der 96. Auflage der Fachmesse für Münzen, Medaillen, Briefmarken und Ansichtskarten aufwarteten. Der Sammler legte in der Messehalle dem 83-jährigen Vereinschef das in Folien verpackte Falschgeld auf den Tisch. Die Fünf-Mark-Stücke seien vor rund 60 Jahren in einer Fälscherwerkstatt unweit der heutigen Post hergestellt worden. Die Fünf-Mark-Stücke waren zwar – lokal gesehen – interessante Objekte, aber eben nur drei von mehreren tausend Münzen, die zu begutachten, zu kaufen oder zum tauschen angeboten wurden.

Klug sprach von einer „sehr guten Resonanz“. Der Rentner hat bislang alle 96 Messen organisiert und schaffte nun mit seinem Verein den erneuten Start nach Corona. Die Händler kamen aus Essen, Gießen, Mainz oder gar aus Frankreich, um ihr Angebot dem Fachpublikum zu präsentieren. Doch es wurde nicht nur ge-, sondern auch fleißig verkauft.

Jäger und Sammler

Einen der größten Stände mit einer Tischlänge von fast zwanzig Metern betrieb Erich Pollmann (75) aus Karlsruhe. Er bot Münzen – in dicken Ordnern gesammelt – aus 57 Staaten, unter anderem aus Macau, Argentinien, dem Libanon, Hongkong oder Israel an. Er komme seit mehr als 30 Jahren nach Pirmasens. „Und immer wieder gerne“, versichert der Rentner, der in sein aufwändiges Hobby verliebt sei. „Ich bin, wie fast jeder, der hier auf die Messe kommt, ein Jäger und Sammler“, erzählt Pollmann, der von „den günstigen Bedingungen hier in Pirmasens“ angetan ist. „Anderswo zahle ich fast der Dreifache an Standgebühr“, berichtet er. Wenn ihm nicht zwei Freunde helfen würden, könnte er aber den Messeaufwand „überhaupt nicht stemmen“.

Der Routinier, der mit seinen Geschäften am Sonntag überaus zufrieden war, erklärt, dass aber der Markt für Briefmarken immer kleiner werde. Es sei ein deutlicher Rückgang an Briefmarkensammlern zu registrieren. „Uns fehlt der Nachwuchs. Es gibt aktuell sehr viel breiter gestreute Interessen als noch vor wenigen Jahrzehnten“, äußerte sich ein weiterer Philatelist, der „aus Sicherheitsgründen“ nicht namentlich genannt werden wollte, zum Thema Briefmarken sammeln. Er gab zu bedenken, dass der Veranstalter der Messe ein Münzverein sei und wohl auch deshalb das Thema Briefmarken etwas kleiner gerät. Dennoch äußerte auch er sich sehr zufrieden mit den Geschäften. Er habe gerade einen Brief für 700 Euro verkauft. Er, der mit 54 Jahren seinen Beruf aufgegeben hatte, um nur noch zu sammeln, zu kaufen und verkaufen, setze eben auf Qualität statt auf Quantität. Und von einem Verkauf von einzelnen Stücken einer Sammlung rät er dringend ab, denn „wenn die Filetstücke weg sind, ist der Rest nichts mehr wert.“

Wenig Interesse an Papiergeld

Zum ersten Mal hatte der aus Essen anreisende Marco Makowski seine Zelte in Pirmasens aufgeschlagen. Und sagt: „Ich komme im Herbst garantiert wieder“. Der Händler war angetan vom „regen Treiben hier in der Halle, von den Bedingungen und dem Umfeld.“ Seine Geschäfte, bei denen er von seinen Eltern unterstützt wurde, seien gut gelaufen.

Es war deutlich zu erkennen, dass Händler wie Publikum größtenteils älter als 60 und mehrheitlich männlich waren. So wie Gerhard Kluge aus Gießen. Der 80-Jährige war am Samstag mit dem Zug aus Hessen nach Pirmasens gekommen und hatte ausschließlich „Papiergeld“ in seinem Angebot. Das honorierten nur wenige Messebesucher. „Ich habe bisher gerade mal fünfzig Euro mehr eingenommen als ausgegeben“, erzählte der Rentner, der Geldscheine beispielsweise aus Uganda, Sierra Leon oder Luxemburg anbot.