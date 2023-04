Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Kündigung des vorigen Pächters gestaltet sich die Suche nach einem Gastronomen, der die Lemberger Burgschänke übernehmen will, schwierig. Jetzt will der Gemeinderat erstmal die Schänke und Toilette sanieren für maximal 50.000 Euro. Die Verbandsgemeinde will künftig Trauungen auf der Burg anbieten.

Der bisher letzte Pächter auf der Burg wurde von der Gemeinde zum 31. März gekündigt, weil er das Lokal nicht im Sinne der Gemeinde geführt hatte. Unter anderem war