Die Firma Gölz Paletten hat am Donnerstag eine Auszeichnung vom rheinland-pfälzischen Verbraucherschutzministerium erhalten.

Seit 2006 werden bei Gölz Paletten im ehemaligen Wohnwagenwerk Wilk in Zweibrücken-Ernstweiler Paletten produziert und repariert. Am Donnerstag erklärte das Mainzer Verbraucherschutzministerium das Unternehmen zum „Ort der Nachhaltigkeit“. Auf Vorschlag der Stadt Zweibrücken übergab Staatssekretär David Profit dem Firmeninhaber Axel Gölz die Auszeichnung nebst einer Plakette für den Firmeneingang.

Verbraucher wollten nicht nur nachhaltige Produkte, „sondern auch nachhaltige Lieferketten. Mit der GP Gölz Paletten GmbH in Zweibrücken gibt es in Rheinland-Pfalz ein Unternehmen, das hier aktiv ist“, sagte der Staatssekretär. „Nachhaltige Produktion und ressourcenschonendes Wirtschaften sind ein wichtiger Teil des nachhaltigen Konsums, den wir mit unserer Auszeichnung von Gölz Paletten als ,Ort der Nachhaltigkeit’ hervorheben möchten.“

Erster vollelektrischer LKW in der Region

Seit Jahren orientiere sich die Firma stark am nachhaltigen Wirtschaften. Indem defekte Paletten repariert werden, bleiben sie dem Kreislauf erhalten. Photovoltaikanlagen auf dem Hallendach und auf einer großen Wiese neben dem Firmengebäude erzeugen Strom. Aus den Abfällen, die bei Herstellung und Reparatur der Paletten anfallen, wird Wärme gewonnen, die wiederum in der Produktion zum Trocknen der Paletten und zum Heizen der Gebäude genutzt wird. Der Fuhrpark ist mit 38 gasbetriebenen Sattelzugmaschinen und einem vollelektrischen Zwölftonner ebenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. „Das war der erste vollelektrische LKW in der Region“, sagte Axel Gölz. Weitere sollen angeschafft werden.

Laut David Profit schreibt die Gölz Paletten GmbH nicht nur eine ausgeglichene CO 2 -Bilanz, sondern erwirtschaftet sogar einen Überschuss beim „ökologischen Rucksack“. Die GP Gölz Paletten GmbH in Zweibrücken sei ein „Musterbeispiel dafür, dass Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Industrie miteinander vereinbar sind“, lobte Oberbürgermeister Marold Wosnitza, der das Unternehmen für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte. „Das Unternehmen arbeitet mit einem nachhaltigen Rohstoff und fühlt sich daher schon immer der Umwelt verpflichtet.“

Bevölkerung kann „Orte der Nachhaltigkeit“ vorschlagen

„Mit der Auszeichnung „Orte der Nachhaltigkeit“ möchte das Verbraucherschutzministerium gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden (Landkreistag, Städtetag, Gemeinde- und Städtebund) „das bürgerschaftliche Engagement für nachhaltiges Leben in rheinland-pfälzischen Kommunen anerkennen, stärken und sichtbar machen“, erklärte Staatssekretär David Profit.

Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz kann dem Mainzer Verbraucherschutzministerium „Orte der Nachhaltigkeit“ mitteilen und für eine Auszeichnung vorschlagen.