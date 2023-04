In Bechhofen werden das Dorfgemeinschaftshaus abgerissen und die Grundschule erweitert. Neue Gruppenräume werden für die Kindertagesstätte gebraucht.

Das alles geschieht innerhalb eines Gesamtkonzepts, das gemeinsam mit der Verbandsgemeinde erstellt wird. In diesem Zusammenhang soll das Bestandsgebäude der Kita Spatzennest energetisch untersucht werden. „Dieses hatte bis zur Verwaltungsreform in den 70er Jahren das Rathaus und den Gemeindesekretär beherbergt“, sagte Bürgermeister Paul Sefrin vor dem Gemeinderat. Aus heutiger Sicht seien die Gebäude für die Kinderbetreuung nicht mehr brauchbar. Längst genügten sie nicht mehr den Anforderungen an eine Kindertagesstätte. „Da wir aber finanziell an diese Baulichkeiten gekettet sind und zusätzlich energetische Voraussetzungen erfüllt werden müssen, müssen wir auch die Situation im Bestandsgebäude beleuchten“, sagte Sefrin.

Das Homburger Ingenieurbüro Burger bietet an, die Planung für ein Honorar von 11.000 Euro zu machen. „Man sieht, was man da zu entscheiden hat. Zuerst kommt eine Planung, die schon 11.000 Euro verschlingt, bevor man irgendwo einen Spatenstich machen kann. Das kostet alles Geld, bevor irgendwas bewegt wird. Natürlich stimmen wir da zu. Wobei ich heute Abend schon gesagt habe, dass es egal ist, was der Kindergarten kostet“, fasste Ernst Klein (SPD) seine Gefühle zur Beschlussfassung zusammen. Seine Fraktion, wie auch CDU und Grüne, stimmte der Auftragsvergabe zu.