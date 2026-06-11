Ein Mann aus Pirmasens verletzt sich an der linken Hand, weil er in seinem Keller eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg untersucht. Er sammelt derlei Fundstücke seit vielen Jahren. Bei den Eltern sitzt der Schreck tief, die Polizei ermittelt.

Der Zweibrücker Edeka-Markt Ernst arbeitet mit dem Internet-Koch Eric Püttmann zusammen. Jede Woche wird ein Video veröffentlicht. Rezeptwünsche können geäußert werden.

Seit 1. Juni läuft die Freibad-Saison im Plub in Pirmasens. Während das Wetter noch nicht zum Baden im Freien einlädt, brummen im Inneren Presslufthämmer und Bohrmaschinen.

Wegen Umbauarbeiten können Kunden der Sparkasse in Zweibrücken die große Schalterhalle am Zweibrücker Schlossplatz vorerst nicht mehr betreten. Bankgeschäfte bleiben im Haus aber möglich.

Im Frühjahr hat Familie Danner in Rieschweiler-Mühlbach Gäste. Sie bleiben einige Wochen, wohnen unterm Dach, ziehen ihren Nachwuchs auf und fliegen wieder davon. Bis zum nächsten Jahr.

Vom Fabrikraum zur Kita: Der Kindergarten St. Georg in Münchweiler wächst mit der Gemeinde – und erlebt auch schwere Zeiten. Heute werden 78 Kinder in unbeschwerter Umgebung betreut.

Seit langem wird in Busenberg der schlechte Zustand der Toiletten der Grundschule St. Georg beklagt. Jetzt wurde eine Resolution an den Verbandsbürgermeister übergeben.

In Höhfröschen reifen Zitrusfrüchte und Bananen im Freien. Der Garten der Lehns macht mediterranes Flair erlebbar. Beim Tag der offenen Gartentür ist die Familie zum ersten Mal dabei.

Schüsse fallen, Leichen türmen sich: Ein Zweibrücker war im Freiheitskrieg der USA. Robert Focken schrieb ein Buch darüber. Er findet, Zweibrücken könnte mehr daraus machen.