Der Zweibrücker Edeka-Markt Ernst arbeitet mit dem Internet-Koch Eric Püttmann zusammen. Jede Woche wird ein Video veröffentlicht. Rezeptwünsche können geäußert werden.

„Wir haben da vor Monaten schon drüber gesprochen“, sagt Christian Ernst, Chef der Zweibrücker Edeka-Märkte, über die Zusammenarbeit mit Internet-Koch Eric Püttmann. Püttmann ist gelernter Metzger, hat sich später zum Lebensmitteltechniker weitergebildet. „Vor zehn Jahren habe ich das Kochen für mich entdeckt“, sagt er. Seit zwei Jahren ist er Content-Creator. Heißt: Er veröffentlicht regelmäßig Videos übers Kochen, zeigt Rezepte und macht vor, wie die Gerichte gekocht werden. Auf Instagram folgen ihm über 5800 Menschen, seinen Youtube-Kanal haben mehr als 30.000 Leute abonniert. „Vor einiger Zeit hab’ ich für meinen Kanal das Video gedreht ‚Eine Nacht im Supermarkt’“, sagt er.

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Leute dürfen sich Rezepte wünschen

Püttmann und Ernst wollen jede Woche ein gemeinsames Koch-Video hochladen. Der Content-Creator sucht sich dazu ein Rezept aus, geht im Edeka-Markt einkaufen und stellt sich dann zu Hause in die Küche. „Der Fantasie sind in Sachen Rezepte keine Grenzen gesetzt“, sagt Püttmann. Diejenigen, die Püttmann in den sozialen Medien folgen, dürfen sich in den Kommentaren Gerichte wünschen. Püttmann wählt dann den Kommentar mit den meisten Likes aus und kocht das Gericht für eines der nächsten Videos nach. Das erste gekochte Gericht war ein Pfirsich-Burrata-Sauerteigbrot, verrät Püttmann. Im nächsten Video wird Feta mit Hähnchenfleisch nachgekocht. Bei der Rezeptauswahl werde auf Einfachheit und Saisonalität geachtet.

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In den Videos gibt er sich so, wie er wirklich ist

Christian Ernst bezeichnet die neue Kooperation als tolle Sache. In der Vergangenheit gab es zwar schon häufiger Werbevideos, die ein lokaler Filmemacher gedreht hat, „das jetzt ist aber etwas Neues, was nochmal einen Mehrwert bietet“. Das erste Video ist laut beiden gut angekommen. Rund 5000 Leute haben sich den Clip angeschaut.

Püttmann lebe von den Einnahmen seiner Videos. Das Content-Creator-Dasein sei sein Fulltime-Job. Der Markt bei Koch-Videos sei in den sozialen Medien hart umkämpft. Ungezählte Creator veröffentlichten Koch-Videos. Da müsse man aus der Masse hervorstechen. Püttmanns Ansatz: „Ich spiele keine Rolle vor, sondern zeige mich authentisch.“ Dazu gehöre auch, dass ihm selbst seine gekochten Gerichte schmecken.

In einem früheren Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte Püttmann, dass sein Vorbild damals wie heute der Fernsehkoch Tim Mälzer ist. Auch Püttmann zog es mit seinen Kochkünsten bereits vor die Fernsehkamera. Er nahm an der Sendung „Masterchef Germany“ teil.