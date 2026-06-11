Wegen Umbauarbeiten können Kunden der Sparkasse die große Schalterhalle am Zweibrücker Schlossplatz vorerst nicht mehr betreten. Bankgeschäfte bleiben im Haus aber möglich.

Seit November 2025 wird die Zweibrücker Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Südwestpfalz im großen Stil modernisiert. Was bis jetzt nach außen hin kaum aufgefallen ist. Doch dies ändert sich nächste Woche, denn ab Montag werden Handwerker die große Schalterhalle mit Beschlag belegen. In diesem Herzstück des Filialgebäudes am Schlossplatz ist daher bis zum Jahresende kein Publikumsverkehr mehr möglich. In diesem Zeitraum müssen die Zweibrücker ihre Überweisungen anderswo im Haus abgeben.

In einem der neugestalteten Mitarbeiterbüros sind die Kundenberater Diana Groß und Lukas Motsch bei der Arbeit. Foto: Gerhard Müller

„In den vergangenen Monaten wurde ausschließlich in Gebäudetrakten umgebaut, die für die Kunden nicht zugänglich sind“, erklärt Sparkassen-Vorstandschef Peter Kuntz. Daher sei die Modernisierung für Besucher des Geldhauses bislang ohne Beeinträchtigungen verlaufen. „Zum Beispiel haben wir einen großen Saal im Dachgeschoss als Pausen- und Besprechungsraum für die Mitarbeiter ausgebaut. Unser Personal braucht seinen Kaffee jetzt nicht mehr im fensterlosen Keller zu trinken.“

Im Dezember soll alles fertig sein

Im ersten Stock wurde der interne Arbeitsbereich für die rund 30 Filialmitarbeiter auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. „Die Kollegen sitzen nicht mehr in Einzelbüros mit Namensschild an der Tür“, sagt Kuntz. „Wir haben auf ein neues Konzept der Zusammenarbeit umgestellt. Jeder Mitarbeiter nimmt täglich an einem anderen Schreibtisch Platz, der gerade frei ist – in Büroräumen mit bis zu vier Arbeitsplätzen. Jeder dieser Räume verfügt über moderne Kommunikationstechnik, Computer zum morgendlichen Einloggen und höhenverstellbare Schreibtische.“

Von kommender Woche an ist die Kundenhalle wegen Umbauarbeiten nicht mehr für Kunden zugänglich. Foto: Gerhard Müller

Für 2,3 Millionen Euro wird die einstige Hauptstelle der Stadtsparkasse Zweibrücken optisch und technisch aus den Achtzigern ins 21. Jahrhundert transformiert. „Inzwischen sind wir mit den Umbauarbeiten um sechs Wochen im Verzug“, räumt Jochen Koch ein, der bei der Sparkasse Südwestpfalz als Leiter der Abteilung Innere Dienste fürs Gebäudemanagement zuständig ist. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das bis zur Fertigstellung im Dezember aufgeholt haben.“

Geldautomaten bleiben, wo sie sind

Ist der Umbau der zentralen Schalterhalle abgeschlossen, so Peter Kuntz, sollen die Kunden leichter den Weg in die Beratungszimmer finden, in denen sie Kredite beantragen oder sich über Geldanlagen informieren lassen können. Diese Räume werden einheitlich in derselben Etage wie die Schalterhalle eingerichtet und erhalten eine Zusatzausstattung für Video-Fernberatungen per Bildschirm.

Jochen Koch an einem Arbeitsplatz in einem der provisorischen Servicebereiche, die während der Umbauphase genutzt werden. Foto: Gerhard Müller

Dagegen bleibt der Selbstbedienungsraum mit Geldautomaten und Auszugsdrucker im Eingangsbereich am Schlossplatz, wo er ist. Hier finden keine Bauarbeiten statt; Kunden können weiter wie gewohnt ihr Bargeld ziehen. Allerdings werden im hinteren Bereich des Raums zwei Arbeitstische aufgebaut: Dort stehen ab Montag Mitarbeiter bereit, die den Besuchern bei ihren alltäglichen Bankgeschäften und Überweisungen helfen oder auf Wunsch Karten sperren. Ein zweiter solcher Servicebereich findet sich während der Schließzeit der Schalterhalle über einen Nebeneingang in der Münzstraße.

Beratungsservice in der „Alten Münze“

Wer einen persönlichen Termin mit einem Kundenberater vereinbart hat, erreicht sein Beratungszimmer in den nächsten sechs Monaten entweder ebenfalls über die Münzstraße oder durch eine Tür links neben dem Eingang am Schlossplatz. Weil im Haus auch der Trakt mit den Beratungsräumen neugestaltet wird, nutzt die Sparkasse Südwestpfalz für diese Zwecke jetzt mehrere Zimmer, die sie im direkt an die Filiale angebauten ehemaligen Restaurant „Alte Münze“ angemietet hat.