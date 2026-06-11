In einem Wohnhaus in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ist eine Weltkriegsgranate explodiert. Ein 51-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag hervor. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag, 5. Juni.

Laut Polizei hat der Mann die Granate zuvor im Wald gefunden und mit nach Hause genommen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen manipulierte er an der Gewehrgranate, wodurch sie explodierte. Er kam mit schweren Handverletzungen in ein Krankenhaus.

51-Jähriger ist Sammler von Militaria

Nach Angaben der Polizei besitzt der Verletzte eine umfangreiche Militaria Sammlung. Sie umfasst Gegenstände aus den beiden Weltkriegen, darunter mehrere Schusswaffen, Granaten und Geschosse. Ein Teil der Kriegswaffen enthielt noch Sprengstoffreste oder war nicht fachgerecht unbrauchbar gemacht worden.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Kriegswaffenkontrollgesetz ein. Vorsorglich räumten die Beamten das Einfamilienhaus und versiegelten es. Die Bewohner wurden für die Dauer der Untersuchungen anderweitig untergebracht.

Anfang dieser Woche durchsuchten Ermittler und Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes das Anwesen des 51-Jährigen und sicherten Beweismittel. Mittlerweile ist das Wohnhaus wieder freigegeben. Der Verletzte befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.