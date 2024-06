Im ehemaligen Tanklager in Hinterweidenthal wurden drei Biotope zerstört, um Stammholz zu lagern. Die Kreisverwaltung ging dagegen vor, der BUND ist nicht zufrieden.

Die Bauarbeiten am neuen Outlet-McDonald’s in Zweibrücken laufen auf Hochtouren. Für den Sommer ist die Eröffnung geplant. Wie genau das neue Schnellrestaurant aussehen soll und wie es mit der Filiale an der Globus-Tankstelle weitergeht.

Jeden Tag sind auch in Pirmasens Menschen zu sehen, die Mülleimer und öffentliche Plätze abklappern – auf der Suche nach Pfandflaschen, die eilige Trinker einfach abgestellt oder in Mülleimern entsorgt haben. Den Pfandsammlern werden nun feste Anlaufpunkte geboten mit so genannten Pfandringen.

Starkregenfälle hatten am Pfingstwochenende in der Region zu riesigen Überschwemmungen und einem Jahrhunderthochwasser geführt. Auch die Fußballvereine waren betroffen. Wie geht es mit den Plätzen in Zweibrücken und im Umland nun weiter?

In Höhfröschen, wo bereits Solarstrom gewonnen wird, steht eine weitere Freiflächenanlage zur Debatte. Diese Pläne stoßen jedoch nicht überall auf Zustimmung und haben im Ort Fronten entstehen lassen.

Das Contwiger Warmfreibad Con Aqua startet in die Saison. Das Zweibrücker Freibad an der Schließ hatte nach wenigen Tagen Betriebszeit Ende Mai kurzfristig noch einmal zugemacht. So geht’s weiter für Badefreunde.

Sowohl technisch als auch optisch interessant ist das Auto des Pirmasensers Martin Rothhaar. Seit zehn Jahren fährt der Oldtimer-Sammler einen Cadillac Sedan DeVille, der 1976 in den USA gebaut wurde. Mit ihm hat Rothhaar sogar schon zahlreiche Pokale bei verschiedenen Rallyes gewonnen.

Mit Buchstaben spielen, Rundungen einfügen oder etwas Grafisches dranhängen: Das durften 15 Jugendliche im Einführungs-Graffiti-Kurs, der von Pakt und Jugendamt in den Pfingstferien angeboten wurde. Herausgekommen sind 15 Wandabschnitte, die an einer prominenten Stelle bewundert werden können.

Was jahrzehntelang zum Alltag gehörte, sorgte am Freitag für Verzückung bei vielen Eisenbahnfans: Um 12.36 Uhr klickten die Fotoapparate, als eine legendäre Diesellok am Hauptbahnhof Pirmasens einfuhr.

Die seit Februar im Raum stehende Spielgemeinschaft zwischen den VB Zweibrücken und dem TSC Zweibrücken wird es nicht. Eine breite Mehrheit der TSC-Mitglieder ist dagegen. Wie geht es nun weiter?

Noch viel Glück im Unglück hatte gestern ein 25-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in dem Verpackungsunternehmen G & G Preißer GmbH.

Ein Hauensteiner wollte vor zwei Jahren in erneuerbare Energie investieren, ließ sich Solarzellen auf das Dach montieren, alles korrekt anschließen und anmelden – und durfte dann erstmal warten. Kein Einzelfall.