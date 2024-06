Was jahrzehntelang zum Alltag gehörte, sorgte am Freitag für Verzückung bei vielen Eisenbahnfans: Um 12.36 Uhr klickten die Fotoapparate, als eine dunkelrote Diesellok der legendären Baureihe V100 an Gleis 3 des Hauptbahnhofs einfuhr; im Schlepptau mehrere alte Personenwaggons der Holzklasse. In Neustadt an der Weinstraße war der Nostalgie-Zug am Morgen zu einer Sonderfahrt durch die Pfalz anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Kuckucksbähnels gestartet und rund 150 Fahrgäste genossen die überaus gemütliche Reise. „Ich mag solche ausgefallenen Sachen und bin auch schon mit einer Dampflok gefahren“, sagt beispielsweise der Germersheimer Patrick Weidman, dem es vor allem die Holzbestuhlung angetan hatte. Der letzte Halt vor Pirmasens sei allerdings weniger schön gewesen, auf der verwahrlosten Biebermühle habe es nicht mal eine Toilette gegeben. Sogar Hartmut Knittel, der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, ließ es sich nicht nehmen, sich von dem 62 Tonnen schweren Arbeitstier, das von den Sechzigern bis in die Achtziger populär war, durch die pfälzische Landschaft ziehen zu lassen: „Deutschland ist ja ein Land der Autos. Da wünsche ich mir, dass die Eisenbahn wieder die Bedeutung erlangt, die sie einmal hatte.“ Die interessantesten Ecken der Horebstadt erlebten die Fahrgäste auf einer Tour im nicht minder historischen Panorama-Omnibus. Fundierte Informationen lieferten drei Gästeführer der Stadt, ehe die Reise am Nachmittag über Kaiserslautern wieder zurück nach Neustadt ging.