Wegen schlechten Wetters hatte das Zweibrücker Freibad an der Schließ nach wenigen Tagen Betriebszeit Ende Mai kurzfristig noch einmal zugemacht. Am Montag, 3. Juni, öffnet die Freizeiteinrichtung nun wieder ihre Tore. Die Stadtwerke möchten das Freibad in diesem Jahr bis Sonntag, 15. September, offen halten. Bei schönem Wetter könnte die Saison aber auch noch um eine oder zwei Wochen verlängert werden. Das Freibad öffnet täglich von 10 bis 20 Uhr; bei schlechtem Wetter ist auch mal ein früherer Feierabend möglich. Tageskarten kosten für Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigte Tickets 2,50 Euro. Neu ist ein Feierabendtarif: Ab 17 Uhr kann man Eintrittskarten für 2,50 Euro, ermäßigt für 1,50 Euro kaufen. Die ebenfalls neue Mehrfach-Sparkarte „Zehn plus eins“ berechtigt zum elfmaligen Freibadbesuch für 35 Euro, ermäßigt für 25 Euro. In diesem Jahr gekaufte Mehrfach-Sparkarten bleiben bis zum Ende der Badesaison 2025 gültig. Das Zweibrücker Hallenbad geht vom 8. Juli bis 1. September in die Sommerpause.

In Contwig ist alles angerichtet. Archivfoto: Moschel

In Contwig geht’s am Sonntag los

Das Contwiger Warmfreibad Con Aqua startet am Sonntag, 2. Juni, in die Saison 2024. Am Eröffnungstag ist der Eintritt für alle Besucher frei und für junge Gäste wird im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr die Seepferdchen-Abnahme angeboten. Für dieses Jahr ist in Contwig der Freibadbetrieb bis zum 11. September geplant. Die Kasse öffnet täglich von 10 bis 19 Uhr; geschwommen werden darf bis jeweils 19.30 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert: Tageskarten kosten vier Euro, ermäßigt drei Euro; ab 17 Uhr wird jeweils ein Euro Nachlass gewährt. Es gibt Zehnerkarten für 36 beziehungsweise 27 Euro und Saisontickets für 80 beziehungsweise 50 Euro. Familienkarten kosten für einen Tag acht Euro und für die ganze Saison 125 Euro.