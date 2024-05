Mit Buchstaben spielen, Rundungen einfügen oder etwas Grafisches dranhängen: Das durften 15 Jugendliche im Einführungs-Graffiti-Kurs, der von Pakt und Jugendamt in den Pfingstferien angeboten wurde. Herausgekommen sind 15 Wandabschnitte mit individuellem Design, die auf der Stützmauer in Richtung Niedersimten bewundert werden können.

„Bis zu meiner Rente soll Pirmasens bunt sein“, verkündet Pakt-Koordinatorin Martina Fuhrmann. Der erste Schritt dazu ist getan. 15 Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren hatten in den Pfingstferien einen Graffiti-Kurs genutzt, um Entwürfe zu fertigen und kräftig zu sprayen. Veranstaltet wurde das Ferienangebot vom Pakt für Pirmasens in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus One am Nagelschmidtsberg. Den Kurs leitete der Kaiserslauterer Street-Art-Sprayer Morizz Müller, der sich als Markenzeichen absichtlich mit zwei Z schreibt. Der aus Bayern stammende Künstler studiert Sport und Englisch auf Lehramt. Kunst und Pädagogik, genau diese Kombination habe entscheidend zum Erfolg des Projekts beigetragen. „Hammer“, kommentierte Oberbürgermeister Markus Zwick, der sich ausgiebig mit Künstler und Kindern unterhielt. Das Rathaus komme als nächste Fläche leider nicht in Frage. Es stehe unter Denkmalschutz.

Die Skizze kommt zuerst

Am ersten Tag sei es um die Theorie gegangen – darum, wie Graffiti aus der Hip-Hop-Kultur heraus entstanden ist, erzählt Müller. Er habe den Teilnehmern nicht nur die Graffiti-Geschichte vermittelt, sondern auch die Grundlagen in Sachen Kalligraphie. Jeder Buchstabe sei in der Graffiti-Schrift in verschiedene Blöcke aufgeteilt. Erst werden die Buchstaben mit schwarzer Farbe vorgesprüht. Das sind die sogenannten Outlines. Sie werden mit Farbe ausgefüllt, bevor die passenden Schattierungen dazugesprüht werden. Erst danach kommen die sogenannten Highlights, die Lichtpunkte, ins Schriftbild.

Wie zeichne ich einen Buchstaben? Wie werden Rundungen drangehängt? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen am Montag, um eine Skizze davon zu entwerfen, was sie am Praxistag sprühen wollten. Auch das Kapitel Farblehre sei Bestandteil des Kurses gewesen, erklärt der Lehrer aus Kaiserslautern.

Beim nächsten Mal geht es um Motive

Lissy steht später auf der Stützmauer in der Bitscher Straße gesprüht, ebenso Zina. Saskia hat sich mit ihrem Spitznamen auf der Wand verewigt: Saso. Auch dem zwölfjährigen Nazar Holturenko aus Odessa hat der Kurs Spaß gemacht. Seit zwei Jahren lebt er mit seinen Eltern in Pirmasens. Mister Paint nennt er sich auf der Wand. Zu seinem Namen habe die Mama noch eine Katze dazugemalt. Der 13-jährige Damian Macaluso ist begeistert. „Das nächste Mal will ich auch wieder mit dabei sein“, sagt er. Dann soll es um Motive gehen, kündigt das Jugendamtsteam an. Der Kursleiter selbst hat das Pirmasenser Stier-Maskottchen sowie ein paar Turnschuhe von Kangaroos im Comic-Design gesprüht.

2500 Euro hat das Projekt gekostet: Wandreinigung, 300 Dosen Farben und Kurs inklusive. Damit sei schon impliziert, dass der Graffiti-Kurs weitergehen soll. Denn es seien noch genug Farbdosen übrig.

Der Sprayer ist begeistert

Das Ergebnis des Workshops ist eine etwa 30 Meter lange und zwei Meter hohe Galerie auf dem offiziell freigegebenen Sprüher-Eldorado, der Stützmauer am Ortsausgang Pirmasens in Richtung Niedersimten. Passanten bräuchten sich nicht zu wundern, dass auf einem Teil der Stützmauer noch verblasste Graffiti prangen, erklärt Pakt-Koordinatorin Fuhrmann. Dieser Teil gehöre dem Land.

Vorbereitet für die Aktion wurde nur die Stadtmauer, die im Vorfeld vom Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) gesäubert und neu grundiert wurde. Schade sei, dass nur wenig Fläche vorhanden sei, an der sich Künstler austoben können, findet Pakt-Leiterin Fuhrmann und fordert die Stadt auf, neue Flächen auszuweisen. Sprayer Morizz Müller hingegen ist angetan von Pirmasens. Weit und breit gebe es keine offiziellen Flächen, an denen von Stadtseite aus Graffiti gestattet seien. In Kaiserslautern gebe es solch ein Privileg nicht. Neben Pirmasens sei dies in der Region nur noch in Idar-Oberstein und Landau der Fall.

Gesucht seien dennoch viel mehr graue Betonflächen, die zu bunter Stadtsilhouette werden können, bekundet Fuhrmann. Auch Privatpersonen seien gefragt. Vom öffentlichen Raum her sollte deren Mauer allerdings zu sehen sein, damit alle Pirmasenser etwas davon haben.

Mauer gesucht

Wer eine graue Mauer für die Graffiti des Pakt für Pirmasens freigeben will, kann sich unter der E-Mail pakt@pirmasens.de melden.