Entlang der Steinhauser Straße in Zweibrücken sollen noch in diesem Jahr Fahrradfahrerschutzstreifen angelegt werden. Dass sie künftig einspurig sein wird, sorgte für Grundsatzdiskussionen im Stadtrat.

Der Pirmasenser Michael Bachert hat nach seiner Krebserkrankung einen neuen Weg eingeschlagen und sich selbstständig gemacht. Jetzt bietet er Patientenfahrten mit dem E-Auto an.

Was ist nur aus den vielen Ideen der Studenten geworden, wie man die Pirmasenser Vororte aufwerten kann? Erst mal nichts. Aber sie sind noch nicht in der Schreibtischschublade verschwunden.

Die Zweibrücker haben im vergangenen Jahr einiges an Energie gespart. Wie viel, das hat der Stadtwerke-Chef der RHEINPFALZ erzählt.

Der Radweg vom Zweibrücker Rosenweg nach Contwig und weiter bis in die Vorderpfalz ist zwischen Contwig und Stambach unterbrochen. Das könnte sich ändern.

Das Pirmasenser Dynamikum wird 15 Jahre alt. Das wird am Wochenende gefeiert. Mit Politikern, Luftballons und Wettläufen gegen Tiere.

Die Leiterin der Bibliotheca Bipontina, Rebecca Anna, ist nur noch einen Tag in der Woche in Zweibrücken. Die restliche Zeit arbeitet sie in Speyer. Das ist der Grund.

Die Baustelle in der Contwiger Schimmel-Kita Maßweilerstraße ist diese Woche wieder gestartet. Wer für den Schimmel während der Bauphase verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt.

Die Ortsdurchfahrt Stambach soll ausgebaut werden. Ein alles andere als leichtes Unterfangen, denn im Untergrund ist einiges los.

In der früheren Metzgerei Hirschel in Hauenstein eröffnet in der kommenden Woche ein Kosmetikstudio. Im Haus sind auch zwei Ferienwohnungen entstanden.

Die Motorradwallfahrt mit Segnung der Zweiräder lockte zahlreiche Biker zum Wallfahrtsort Maria Rosenberg. Wir haben mit einem der Teilnehmer über das Motorradfahren gesprochen.