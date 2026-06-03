Im Mondschein: Die Darstellung von Wölfen, die den Vollmond anheulen, ist weitverbreitet. Die Speyerer Amsel, die den Erdtrabanten anzuzwitschern (oder anzupicken?) scheint, ist hingegen weniger bekannt. Zum zweiten Mal schon im Wonnemonat war am 31. Mai der Mond als komplette Scheibe sichtbar – was möglicherweise nicht nur „mondsüchtige“ Schlafwandler und Wölfe auf den Plan gerufen hat, sondern auch besagte Amsel. Wahrscheinlicher ist indes, dass es sich um den „normalen“ Abendgesang der Tiere handelt, der von Anfang März bis Ende Juli vor allem in Zeiten der Dämmerung erschallt, wenn es darum geht, ihr Revier zu markieren und Partner anzulocken. Gerade für ihren Morgengesang sind die in Speyer recht häufig vorkommenden Amseln berühmt und teilweise auch berüchtigt: Sie gehören zu den ersten Vögeln am Morgen – und früher Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern singt in diesem Fall schon 45 bis 60 Minuten vor Sonnenaufgang ...