Die Leiterin der Bibliotheca Bipontina, Rebecca Anna, ist nur noch einen Tag in der Woche in Zweibrücken. Die restliche Zeit arbeitet sie in Speyer. Der Grund dafür ist, dass der historische Bestand der Bibliotheca Bipontina derzeit zur Reinigung ausgelagert ist.

Die Arbeitsgrundlage von Rebecca Anna in Zweibrücken – der historische Bestand der Bibliotheca Bipontina – stehe „derzeit wie bekannt nicht zur Verfügung, sondern ist bei einem