Die Steinhauser Straße, mit rund 10.000 Fahrzeugen am Tag eine der meistbefahrenen Straßen in Zweibrücken, soll noch in diesem Jahr erneuert werden, sechs leicht zugängliche Bushaltestellen bekommen und zwischen dem Abzweig Flughafenstraße, oberhalb des Netto-Einkaufmarkts, und der Ringstraße, beim Bahneinschnitt, beiderseits 1,80 Meter breite Fahrradfahrerschutzstreifen. Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats beauftragte am Dienstagabend, die Ausschreibung vorzubereiten.

Die Bauarbeiten werden nicht zu einer Vollsperrung führen, aber abschnittsweiser Sperrungen und Einschränkungen. Für die etwa drei Monate dauernden Bauarbeiten soll als Alternative der Fasanerieberg genutzt werden.

Allein die Fahrbahnsanierung, das Aufbringen der Decke, wird rund 1,2 Millionen Euro kosten, hinzukommen Kosten für Markierungsarbeiten. Beides wird vollständig vom Land Rheinland-Pfalz getragen. Für den Umbau der sechs bestehenden Bushaltestellen entlang der Steinhauser zu barrierefreien Haltepunkten werden Kosten von rund 240.000 Euro veranschlagt. Sie sind von der Stadt zu tragen, werden aber zu 85 Prozent vom Land bezuschusst.

Kontrovers diskutiert im Ausschuss wurde die Aufgabe der in Teilstücken noch vorhandenen, zweiten Bergan-Fahrbahn. Die Steinhauser Straße soll durchgehend einspurig werden. Aus den Reihen der CDU-Fraktion gab es Widerspruch. Die Verengung werden den Verkehrsfluss der vielbefahrenen Verbindung der Innenstadt zu den Gewerbegebieten am Funkturm, Flugplatz, Outlet , Steitzhof und zukünftig auch der Truppacher Höhe hemmen, so die Argumentation der Christdemokraten. Die CDU hätte nicht direkt an der Steinhauser angelegte Fahrradfahrerschutzstreifen bevorzugt. Der von der Stadt beauftragte Straßenplaner Steffen Mannschaft vom Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) sagte, man habe alternative Führungen der Fahrradstreifen/wege geprüft, die Varianten seien aber alle nicht besser gewesen oder hätten schwer zu überwindende Probleme mit sich gebracht. Der Landesbetrieb Mobilität, zuständig für die als Landesstraße 480 ausgewiesene Steinhauser, habe zudem betont, dass ein Rückbau auf zwei Fahrstreifen – einstreifig in Richtung Flugplatz und gegenläufig einstreifig in die Innenstadt – bedarfsgemäß sei. Bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde der UBZ mit den Ausschreibungen beauftragt. Der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, der SPD-Stadtrat Klaus Fuhrmann, begrüßte die Planung ausdrücklich.

Möglichst noch vor der Sommerpause will der Stadtrat die Bauaufträge vergeben, im Herbst dann soll der Ausbau beginnen. 2016 war der jenseits des Zweibrücker Ortsschilds liegende Teil der L 480 bis zum Turbokreisel am Outlet erneuert worden.