Der Radweg vom Zweibrücker Rosenweg nach Contwig und weiter bis in die Vorderpfalz ist zwischen Contwig und Stambach unterbrochen. Das könnte sich ändern. Es gibt zwei Ideen.

Die Stambacher Ortsdurchfahrt soll in absehbarer Zeit ausgebaut werden. Die Contwiger SPD fordert, dass dabei auch die Radweg-Lücke zwischen Contwig und Stambach geschlossen wird. Der Zweibrücker ADFC-Vorsitzende Bernd Lohrum begrüßt dies, hat aber ebenfalls eine Idee.

Zwar gibt es keinen durchgängigen Radweg durchs Schwarzbachtal, aber es gibt eine Verbindung, die vom Bliestal über die Allee und den Rosenweg über den Contwiger Freizeitweg, Dellfeld und Rieschweiler-Mühlbach bis Thaleischweiler und Rodalben und weiter über Münchweiler und Hinterweidenthal bis nach Landau und ins Elsass führt. Es gibt aber eine Lücke zwischen dem Contwiger Freibad und der Brücke am Ortseingang von Stambach. Dort fahren die Radfahrer zunächst auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg, bevor sie auf die Straße ausweichen müssen.

Es gibt auch eine Wunschlösung

Diese Lücke sollte geschlossen werden, wenn die Stambacher Ortsdurchfahrt saniert wird, fordert die Contwiger SPD. Sie hat den Antrag gestellt, einen Radweg einzuplanen, was aufgrund der Straßenbreite ohne weiteres machbar sei. „Einen Lückenschluss entlang des Schwarzbaches – was mit Sicherheit die ganz große Wunschlösung wäre – halten wir aus verschieden Gründen für nicht zeitnah umsetzbar. Daher sehen wir den Lückenschluss entlang der Ortsdurchfahrt mindestens als sehr gute Zwischenlösung an“, heißt es in dem Antrag.

Diese Wunschlösung hat Bernd Lohrum im Auge, der Kreisvorsitzende des ADFC Südwestpfalz (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), der aus Zweibrücken kommt. Er habe bereits mit Verbandsbürgermeister Björn Bernhard und Richard Lutz, dem Chef der Straßenbaubehörde LBM, gesprochen. Er verweist darauf, dass es hinter der Stambacher Radwegbrücke bereits einen Weg Richtung Freibad gibt. Man müsse aber abklären, ob die Grundstücke dort in Privatbesitz sind. Außerdem müsste man unterhalb der Contwiger Tennisplätze eine Brücke über den Schwarzbach bauen. Lohrum verweist darauf, dass auf dem Gelände des LBM am Ende der Contwigerhangstraße in Niederauerbach noch eine nicht mehr benutzte Behelfsbrücke lagert. Die könnte man nutzen, indem man Widerlager baue. Den Vorschlag der SPD begrüßt er, auch weil bei einer Umfrage des Landkreises zum Radwegekonzept der Lückenschluss Contwig-Stambach der am häufigsten genannte Wunsch gewesen sei.