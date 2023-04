In die ehemalige Metzgerei Hirschel in der Landauer Straße zieht neues Leben ein. Nach einer umfänglichen Sanierung des Gebäudes eröffnet am 6. Mai Jaqueline Gerlich mit einem Tag der offenen Tür eine Praxis für Kosmetik, Fuß- und Nagelpflege.

Die 44-Jährige, die aus Kolumbien stammt, seit zwölf Jahren in Deutschland und seit sieben Jahren in Hauenstein lebt, erfüllt sich mit der Praxis einen „lange gehegten Traum“. Nach Ausbildungsstationen unter anderem in Landau, Pirmasens und Düsseldorf hatte sie bisher ihre Fußpflege-Klienten zu Hause versorgt. Mit der elegant eingerichteten Praxis kann sie nun ihr Angebot ausweiten.

Jaqueline und Jürgen Gerlich haben das Gebäude in der Landauer Straße 1 gekauft und aufwendig saniert. Außer der Praxis, die im Erdgeschoss der ehemaligen Metzgerei untergebracht ist, wurden im Ober- und im Dachgeschoss zwei großzügig geschnittene Ferienwohnungen für jeweils vier Personen eingerichtet. Gebucht werden können die Wohnungen über entsprechende Buchungsportale.

Für Damen und Herren

An drei Arbeitsstationen bietet Jaqueline Gerlich nun ihre Dienstleistung an. Ein eigener Raum ist als Kosmetikstudio eingerichtet. Dort ist unter anderem Anti-Aging-Behandlung ebenso möglich wie kosmetische Gesichts- und Augenpflege, wobei sie betont, dass die kosmetischen Leistungen sowohl für Damen als auch Herren gedacht sind.

Ein zweiter Arbeitsplatz dient dem weiten Feld der Fußpflege, ein dritter ist für die Hand- und Nagelpflege vorgesehen, wobei hier die Spanne von Handpeeling und Nagelpflege bis hin zum Nageldesign reicht. Jaqueline Gerlich arbeitet, wie sie betont, nur mit hochwertigen Pflege- und Kosmetikprodukten.

Montags widmet sich Jaqueline Gerlich weiterhin der mobilen Fußpflege. Die Praxis hat dienstags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Kontakt

Termine können vereinbart werden unter den Telefonnummern 06392 815 96 91 und 0157 54 70 33 00 sowie per E-Mail an fusspflegejaqueline@yahoo.de.