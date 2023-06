Blog: Nach „Wagner“-Aufstand: Gefechte auf russischem Boden

Der Wagner-Chef, ein langjähriger Vertrauter Putins, hat am Freitag zum Aufstand gegen die Armeeführung in Moskau aufgerufen und war nach eigenen Angaben mit seinen Söldnern von der Ukraine aus in Russland einmarschiert. Zum Blog

Meinung zum Putsch in Russland: Putins Mafiastaat im Todeskampf? Wladimir Putin, der Diktator im Kreml, hat die Geister, die er rief, offenbar nicht mehr im Griff. Der Putsch der Privatarmee Wagner bedroht akut seine Macht, denkt RHEINPFALZ-am-Sonntag-Redakteur Ilja Tüchter. Zum Artikel Hackerangriffe: Das Milliardengeschäft mit gestohlenen Daten Die Fälle an Cyberangriffen auf Firmen und öffentliche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz nehmen zu. Es ist ein Milliardengeschäft für die Gauner. Die Absicherung gegen diese Art von Kriminalität rückt immer stärker in den Fokus. Doch sollten auch die Hersteller der Programme, die die Sicherheitslücken aufweisen, mehr zur Verantwortung gezogen werden, meint ein Experte. Zum Artikel

Winden: Dachse sollen vertrieben werden Der Dachs ist ein sehr robuster und widerstandsfähiger Geselle. Für seine Bekämpfung und die Beseitigung der von ihm angerichteten Schäden gibt es keine Patent- oder Ideallösung. Dies mussten elf Teilnehmer nach einem ausführlichen Austausch in der Gemarkung „Fuchsloch“ in Winden feststellen. Zum Artikel

Historiker Rödder zur CDU: „Geschichte der verpassten Chancen“ Der Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU am Wochenende ist der erste nach dem Machtkampf innerhalb der Landtagsfraktion. Kritiker von Parteichef Christian Baldauf zwangen diesen, vom Vorsitz der Fraktion zurückzutreten. Der streitbare Mainzer Historiker Andreas Rödder sagt im Gespräch mit Karin Dauscher, was er Baldauf rät. Zum Artikel

Ramstein: So verlief die Friedensdemo an der Airbase „Friedenswünsche“ lautete das Motto der Demo, zu der die Initiative „Stopp Air Base Ramstein“ vor das Westgate der Airbase geladen hatte. Neben einem prominenten Hauptredner gab es erstmals eine Gegendemonstration des „bürgerlichen“ Lagers. Zum Artikel

Krankenhausreform: Ein Notfall Karl Lauterbachs Pläne werden das Gesundheitswesen kaum besser und nicht billiger machen. Es braucht Rezepte gegen die Wohlstandspandemien. Sonst implodiert das System. Ein Essay von Christian Gruber. Zum Artikel

Viel Arbeit in den Beeten: Was die Buga-Besucher nicht mitbekommen Die Zeit der Tulpen ist vorbei, jetzt ist die Rose der Star. Für die beiden Chefgärtnerinnen der Bundesgartenschau ist der Übergang vom Frühling zum Sommer eine heikle Phase. Zum Artikel Neue Schilder erleichtern die Orientierung im Mountainbikepark Stillstand ist Rückschritt. Dieses Motto haben sich die Verantwortlichen des Mountainbikeparks Pfälzerwald zu eigen gemacht. Die 20 Touren im Pfälzerwald mit einem Singletrailanteil von rund 25 Prozent sind seit Jahren in der Bikerszene bundesweit und darüber hinaus als Geheimtipp bekannt. Mit Logistik, Service und einer Erhöhung des Spaßfaktors wird die Attraktivität erhöht. Zum Artikel