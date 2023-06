Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fälle an Cyberangriffen auf Firmen und öffentliche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz nehmen zu. Es ist ein Milliardengeschäft für die Gauner. Die Absicherung gegen diese Art von Kriminalität rückt immer stärker in den Fokus. Doch sollten auch die Hersteller der Programme, die die Sicherheitslücken aufweisen, mehr zur Verantwortung gezogen werden, meint ein Experte.

Der Ablauf ist fast immer gleich: Ein Netzwerk wird infiltriert, die Daten werden für die Betroffenen unzugänglich gemacht, und diese müssten sie sich dann freikaufen.