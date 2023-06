„Friedenswünsche“ lautete das Motto der Demo, zu der die Initiative „Stopp Air Base Ramstein“ vor das Westgate der Airbase geladen hatte. Die Kundgebung, zu der nach Auskunft des Veranstalters und der Polizei zwischen 900 und 1200 Personen gekommen waren, war Abschluss und Höhepunkt eines Friedenscamps, das die Initiative seit dem vergangenen Sonntag auf einem Feld bei Steinwenden (Landkreis Kaiserslautern) veranstaltete. Hauptredner der Kundgebung war der Politiker, Buchautor und ehemalige Bundesvorsitzende der SPD, Oskar Lafontaine. Der 79-Jährige hielt ein engagiertes Plädoyer gegen den Krieg in der Ukraine, für den Frieden in der Welt und fordere eine radikale Abrüstung in Europa.

Erstmals gab es am Samstag Gegendemonstration des „bürgerlichen“ Lagers, zu dem das Jugendparlament Kaiserslautern sowie die Nachwuchsorganisationen von CDU, SPD, Grünen und FDP eingeladen hatten. An der Gegendemo beteiligten sich rund 25 Personen.