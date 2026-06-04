Die Frankenthalerin Maja Gruber ist Strohhutfest-Veteranin. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ spricht sie über ihre Bewerbung, ihre Motivation und ihre Erwartungen.

„Meine Bewerbung war nur eine Frage der Zeit“, antwortet Maja Gruber (25) lachend auf die Frage, warum sie sich dieses Jahr für das Amt der Miss Strohhut beworben hat. Denn die gebürtige Frankenthalerin, die am Albert-Einstein-Gymnasium ihr Abitur gemacht hat, ist tief in Frankenthal verwurzelt. Sie hat noch nicht ein einziges Strohhutfest verpasst. „Wir fahren als Familie auch nicht in den Urlaub, wenn Strohhutfest ist“, sagt Gruber.

Schon als Kind hat sie ihren Eltern beim Ausschank geholfen und ihren Schwestern beim Tanzen mit der Dance Factory applaudiert. Ihre liebste Erinnerung ist der erste Strohhutfest-Auftritt von M.A.D.S., der Band ihres Stiefvaters. Für sie ist das Strohhutfest eine echte Familienangelegenheit. In der großen Patchworkfamilie ist sie bei vier Schwestern und drei Brüdern genau in der Mitte. Eine Position, die ihr sehr gefällt: „Ich bin sowohl große als auch kleine Schwester.“

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„Es ist so ein familiäres Fest“

Besonders gespannt ist Gruber darauf, das Strohhutfest einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Angst hat sie davor nicht. „Es ist so ein familiäres Fest. Man kennt sich auch privat, es sind viele Schulfreunde von mir dort. Ich freue mich auch darauf, neue Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und über mich hinauszuwachsen.“

Nicht nur mit dem Strohhutfest ist die neue Miss aufgewachsen. Seit dem jungen Alter von drei Jahren spielt sie Hockey bei der TG Frankenthal. „Meine große Schwester hat dort gespielt, also musste ich das natürlich auch tun“, sagt sie augenzwinkernd. Wegen ihres Bachelorstudiums der Medienkommunikation in Salzgitter musste sie distanzbedingt eine Pause einlegen, doch seitdem sie für ihr Masterstudium (Digitale Kommunikationsforschung an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) zurück in der Region ist, spielt sie auch wieder im Verein.

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Der Hut muss die Persönlichkeit widerspiegeln

„Ich bin gut organisiert“, sagt Gruber angesichts dessen, dass sie jetzt nicht nur als Miss Strohhut die Stadt Frankenthal repräsentieren wird und im Verein aktiv ist, sondern auch noch ihr letztes Mastersemester vor sich hat. Sie sei sehr zuversichtlich, dass sie alles gut vereinbaren kann – sozusagen unter einen (Stroh-)Hut bekommt.

Apropos Hut: Sie habe schon viele davon zu Hause, was für eine regelmäßige Strohhutfest-Gängerin keine Überraschung ist. Aber der, der sie in ihrem Amtsjahr ständig begleiten wird, will sorgfältig gewählt sein. „Ich war relativ offen und bin ohne große Vorstellungen zur Auswahl gegangen“, erzählt sie. „Dann habe ich einmal alle möglichen Varianten ausprobiert. Wichtig ist, dass der Hut die Persönlichkeit widerspiegelt.“ Und das sei bei ihrem Hut definitiv der Fall: „Wenn meine Freunde ihn sehen, werden sie sagen: ,Das ist Majas Strohhut.’“

„Zu Hause ist es am schönsten“

In Frankenthal fühlt sich Gruber im Strandbad wohl, auch im Herbst und Winter, wenn man um den See spazieren kann. „Am schönsten ist es aber zu Hause, mit meiner Familie und meinen Freunden.“ Als gebürtige Frankenthalerin kennt sie die Stadt in- und auswendig, freut sich aber darauf, durch ihr Amt neue Seiten an ihr zu entdecken. Auch das ihr so vertraute Strohhutfest wird sie auf eine andere Art und Weise erleben, als sie es gewohnt ist.

Sie hofft, dass ihre Nervosität vor Veranstaltungen nicht zu groß wird. Wobei ein bisschen gesunde Aufregung nichts Schlimmes sei: „Ich atme einfach tief durch und versuche, jeden Moment zu genießen.“ Ob sie schon wertvolle Tipps von einer ihrer Vorgängerinnen erhalten hat? „Ja“, sagt Maja Gruber. „Ich soll einfach ich selbst sein und alles genießen, denn jedes Event ist nur einmal.“

Kontakt

Maja Gruber wird auf dem Instagram-Account missstrohhut.2026 ihr Jahr als Miss Strohhut dokumentieren. Für Veranstaltungen anfragen kann man sie auf www.frankenthal.de/missstrohhut über das Kontaktformular.