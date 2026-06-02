Alkohol auf dem Frankenthaler Strohhutfest? Das Trinken ist erlaubt. Verboten ist dagegen das Mitbringen. Wo der Alkohol nicht im Rucksack stecken darf.

Zum Strohhutfest in Frankenthal darf kein Alkohol mitgebracht und dort getrunken werden. „Alkoholische Getränke dürfen ausschließlich durch die zugelassenen Beschicker und Standbetreiber verkauft und ausgeschenkt werden“, teilt die Stadt mit. Das Mitbringverbot gilt für das Festgelände, das sich in der Frankenthaler Innenstadt vom Wormser Tor bis zum Speyerer Tor sowie vom Café Ideal bis zum Dathenushaus einschließlich der Willy-Brandt-Anlage erstreckt.

Zudem gilt es für den Stephan-Cosacchi-Platz, den Jahnplatz, den Metznerpark, die Graubneranlage, die Zwölf-Apostel-Kirche (Platz davor und daneben), die Carl-Theodor-Straße, den Parkplatz am Dathenushaus, den Bahnhofsvorplatz und den Schaffnereiplatz.

Mehr zum Strohhutfest

Sicherheit: Videoüberwachung auf dem Strohhutfest

Das Programm: Das bietet Frankenthals Fest der Feste in diesem Jahr

Verkehrschaos vermeiden: Sperrungen und Umleitungen in Frankenthal

Anreise: Tipps für ÖPNV und wo man am besten parkt

Kinderstrohhutfest: Vier Tage Programm für kleine Strohhutfans

Alkohol wird weggeschüttet

Wer sich nicht an das Mitbringverbot hält, muss mit einem Platzverweis rechnen. Zudem wird der Alkohol höchst wahrscheinlich weggeschüttet. Beim Fasnachtsumzug im Februar galt ebenfalls ein Mitbringverbot. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) vernichtete damals rund 80 Liter an Alkohol und alkoholischen Mischgetränken, die Besucher verbotenerweise mitgebracht hatten.

Eine weitere Regel für das Strohhutfest betrifft die Willy-Brandt-Anlage, wo tagsüber das Kinderstrohhutfest stattfindet. In der Zeit von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr am Morgen ist es verboten, sich in der Anlage aufzuhalten.