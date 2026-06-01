Zum Frankenthaler Strohhutfest werden 250.000 Menschen erwartet. Die Stadt hat 300 neue Parkplätze ausgewiesen. Auch gibt es Sonderzüge und ein besonderes ÖPNV-Angebot.

Der Strohhut auf dem Rathausplatz hängt. Am Montagmorgen wurde er nach oben gehievt. Unter ihm steigt in den kommenden Tagen das Spektakel in der Innenstadt von Frankenthal. Rund 235.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die Jubiläumsauflage des Strohhutfests besucht. Für das diesjährige 51. Strohhutfest wird wieder mit rund 250.000 Gästen gerechnet, die aus der gesamten Region zum größten Straßenfest der Pfalz in die Frankenthaler Innenstadt strömen.

Wie kommen diese vielen Menschen am besten nach Frankenthal, ohne dass es an den vier Festtagen zum Verkehrskollaps kommt? Erhebliche Verkehrseinschränkungen und Wartezeiten gibt es ohnehin, vor allem abends, wenn besonders viele feiern wollen. Die Stadt empfiehlt, dass die Menschen mit dem Rad fahren oder zu Fuß kommen, und rät dazu, ab Mittwoch, 3. Juni, 6 Uhr, nur in dringenden Fällen mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Wegen des Strohhutfests ist ein Großteil der Straßen gesperrt, es gibt zahlreiche Umleitungen und Verkehrsbehinderungen.

Neue Parkplätze in der Albertstraße

Wer trotzdem mit dem Auto anreist – wo sollen die Besucher parken? In diesem Jahr stellt die Stadt in Zusammenarbeit mit KSB zwei zusätzliche Parkflächen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eingezäunte Parkplätze des Unternehmens in der Albertstraße. Der eine befindet sich an der Ecke Petersgartenweg, der andere nur wenige Meter weiter an der Ecke Lambsheimer Straße.

Hier darf während des Strohhutfests in Frankenthal kostenlos geparkt werden: Der KSB-Parkplatz an der Ecke Albertstraße/Petersgartenweg. Foto: Claudia Wößner

Hier darf normalerweise nur parken, wer einen gültigen KSB-Parkausweis hat. In der Zeit von Donnerstag, 4. Juni, 11 Uhr, bis Sonntag, 7. Juni, 23 Uhr, dürfen nun sowohl Anwohner als auch Besucher ihr Auto auf den beiden Parkplätzen abstellen. Das Parken ist umsonst. Wie die Stadt mitteilt, sind es rund 300 Stellplätze, die dank der Kooperation mit KSB bereitgestellt werden können.

Außerdem sind in der Innenstadt Parkhäuser und Parkplätze geöffnet, für das Parken gibt es hier allerdings keine gesonderten Strohhutfesttarife, es gelten die gewohnten Konditionen: Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, das Parkhaus Birkenmeier (Zufahrt nur über die Johannes-Mehring-Straße), das Parkhaus City-Center in der Welschgasse, das Parkhaus am Bahnhof in der Eisenbahnstraße, der Parkplatz Parsevalplatz/Röntgenplatz, der Parkplatz Jahnplatz und die Tiefgarage am Congressforum.

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Mit dem Fahrrad

Radfahrer können den neuen Fahrradparkturm am Hauptbahnhof nutzen. Während des Strohhutfests informiert ein Team direkt vor Ort über das Angebot und unterstützt bei der Nutzung des vollautomatischen und appgesteuerten Fahrradparkhauses. Mit dem Rabattcode FT-BIKE-2026 kann dabei bis zu 60 Stunden das Rad kostenfrei im Fahrradparkturm abgestellt werden.

Zudem gibt es mehrere eigens eingerichtete Fahrradparkplätze in der Stadt. Nach Angaben der Stadt befinden sie sich in der Schnurgasse vom Wormser Tor bis zur Elisabethstraße, in der Turnhallstraße zwischen Europaring und Holzhofstraße sowie in der Kanalstraße auf Höhe des Parkplatzes vor dem Dathenushaus. Außerdem verweist die Verwaltung auf mehrere VRNnextbike-Stationen im gesamten Stadtgebiet, darunter auch die neue Station am Bahnhof Flomersheim. Mit dem Leihfahrrad könne man problemlos weiter in die Innenstadt fahren.

Kostenlos Busfahren am Strohhutfestsonntag

Wer mit dem Bus fahren möchte, kann das am Sonntag kostenlos tun. Wie beim verkaufsoffenen Sonntag im April, als dieser Service Premiere gefeiert hat, bietet die Stadt das Ganze in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) an. So funktioniert’s: Die Stadtbusse können den gesamten Tag kostenlos genutzt werden. Fahrgäste brauchen dafür keinen Fahrschein, sondern können ohne Weiteres ein- und aussteigen – allerdings nur innerhalb des Frankenthaler Stadtgebiets einschließlich der Vororte.

Das bedeutet zum Beispiel für Besucher, die nicht aus Frankenthal kommen: Sie können ihr Auto außerhalb der Innenstadt parken und dann kostenlos mit dem Bus zum Strohhutfest fahren. Der Stadtbus würde dann die Funktion eines Shuttlebusses übernehmen, die Fahrgäste müssen sich jedoch am regulären Sonntagsfahrplan orientieren. Es sind keine Zusatzfahrten geplant.

Sonderzüge der Deutschen Bahn

Sonderzüge setzt dagegen die Deutsche Bahn ein. Dadurch soll vor allem in den Abend- und Nachtstunden für Besucher von außerhalb die Heimfahrt ermöglicht werden. Die Züge verkehren auf den Strecken zwischen Frankenthal, Freinsheim und Grünstadt sowie zwischen Mannheim, Frankenthal und Mainz. Weitere Informationen zu den genauen Abfahrtszeiten der Sonderzüge finden sich im DB Navigator, der Reise-App der Deutschen Bahn, sowie auf der Internetseite der Deutschen Bahn (www.bahn.de).

Im Netz

Das Strohhutfest wird von Donnerstag, 4. Juni, bis Sonntag, 7. Juni, gefeiert. Weitere Informationen zur Anreise gibt es auf der Webseite der Stadt Frankenthal unter der Adresse www.frankenthal.de/shf-anreise.