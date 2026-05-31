Am Donnerstag wird das Strohhutfest eröffnet. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange. Bereits ab Montag müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Die Vorfreude steigt. Am Donnerstag, 4. Juni, beginnt in Frankenthal das Strohhutfest mit Tausenden Besuchern. Damit Bühnen und Stände ohne größere Probleme aufgebaut werden können, werden zum Wochenanfang Straßen gesperrt sowie Park- und Halteverbote eingerichtet. Grundsätzlich empfiehlt die Stadtverwaltung, ab Mittwoch, 3. Juni, 6 Uhr, nur in dringenden Fällen mit dem Auto in die Frankenthaler Innenstadt zu fahren. Die meisten Straßen sind dann voll gesperrt.

Wichtig für die Festtage: Rettungszufahrten müssen dauerhaft freigehalten werden. Als Zufahrt zum Festgelände dienen unter anderem die August-Bebel-Straße, die Johannes-Mehring-Straße, die Karolinenstraße, die Turnhallstraße, die Kanalstraße und die Schmiedgasse. Sanitäts- und Feuerwehrfahrzeuge müssen dort jederzeit durchkommen können. Um dies zu gewährleisten, werden eigens Halt- und Parkverbote ausgewiesen. Wer sich nicht daran hält und die Zufahrt blockiert, muss damit rechnen, dass sein Fahrzeug abgeschleppt wird.

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Park- und Halteverbot ab Montag: Hier gilt’s

Ab Montag, 1. Juni, gelten bereits in mehreren Straßen Park- und Halteverbote. Betroffen sind vor allem die Wormser Straße im Bereich zwischen Wormser Tor und August-Bebel-Straße, die August-Bebel-Straße auf dem Abschnitt zwischen Wormser Straße und Nürnberger Straße sowie die Schmiedgasse zwischen Eisenbahnstraße und Elisabethstraße. Auch in der Speyerer Straße auf dem Stück zwischen dem Speyerer Tor und der Fußgängerzone – einschließlich der Zufahrtsbereiche zur Speyerer Straße von der Turnhallstraße, der Ackerstraße, der Mühlstraße und der Erzbergerstraße – haben die Autofahrer keine Chance.

Ebenfalls betroffen sind die Bahnhofstraße zwischen Neumayerring und Welschgasse und die Welschgasse zwischen Bahnhofstraße und Emil-Rosenberg-Straße sowie zwischen Ackerstraße und Erzbergerstraße. Auch listet die Stadt den Parkplatz am Dathenushaus und die Kanalstraße auf. Alle genannten Bereiche werden laut der Verwaltung mit den Verkehrszeichen 290.1 („eingeschränktes Haltverbot für eine Zone“) beziehungsweise Zeichen 283 („absolutes Haltverbot“) gekennzeichnet. „Innerhalb der entsprechend ausgeschilderten Zonen ist das Parken unzulässig“, informiert die Stadt.

In der Karolinenstraße gilt für die Parkplätze westlich der Johannes-Mehring-Straße ab Montag, 6 Uhr, ein Parkverbot. Die Schwerbehindertenparkplätze werden in die Johannes-Mehring-Straße vor die Hausnummer 12a verlegt.

Dubbeglas, Riesenrad und Strohhut: Das prägt das Strohhutfest in Frankenthal. Archivfoto: Alessandro Balzarin

Einschränkungen ab Dienstag: In diesen Straßen

Ab Dienstag, 2. Juni, müssen Verkehrsteilnehmer mit weiteren Einschränkungen leben: Vor dem Wormser Tor wird das Riesenrad aufgebaut, auf der Westseite der Wormser Straße ein Festzelt. Deshalb gilt dort ab 15 Uhr ein Parkverbot. Nach dem Aufbau des Riesenrades wird die Wormser Straße dann im nördlichen Zufahrtsbereich gesperrt. Damit der Auto-Scooter aufgebaut werden kann, steht der Parkplatz vor dem Dathenushaus ab 6 Uhr nicht mehr zur Verfügung. Für den Bühnenaufbau in der August-Bebel-Straße zwischen Elisabethstraße und Nürnberger Straße gilt ebenfalls ab Dienstag, 6 Uhr, ein Halteverbot. Der östliche Abschnitt der August-Bebel-Straße soll anschließend gesperrt werden.

In der Kanalstraße darf zwischen Elisabethstraße/ Carl-Theodor-Straße und westlicher Richtung ab Dienstag, 15 Uhr, nicht mehr gehalten werden. Dort wird ein Festzelt aufgebaut. Auch gibt es in diesem Bereich voraussichtlich ab 15 Uhr gar kein Durchkommen mehr für Autos, wenn die Straße gesperrt wird.

Zur Infrastruktur einer Veranstaltung der Dimension des Strohhutfests gehören auch Toilettenwagen. Damit die ordnungsgemäß aufgestellt werden können, sind parkende Autos hinderlich. Deshalb gilt ab Dienstag, 6 Uhr, nach Angaben der Stadt ein Parkverbot in der Schnurgasse westlich der Wormser Straße, in der August-Bebel-Straße östlich der Elisabethstraße, in der Mühlstraße östlich des Einmündungsbereichs der Speyerer Straße, in der Speyerer Straße östlich des Einmündungsbereichs der Welschgasse sowie in der Welschgasse südlich des Einmündungsbereichs der Bahnhofstraße.

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Ab Mittwoch: Schmiedgasse komplett dicht

Ab Mittwoch, 3. Juni, 6 Uhr, ist dann die Schmiedgasse ab der Schnurgasse voll gesperrt. „Die Einbahnstraßenregelung wird in Richtung Westliche Ringstraße geändert. Die Zufahrt für Anlieger ist über die Glockengasse, die Synagogengasse und die Schnurgasse möglich“, teilt die Stadt mit.

Busse halten während des gesamten Strohhutfestes nicht mehr in der Schmiedgasse. Die Buslinien werden umgeleitet. Wie die Stadt erklärt, fährt die Linie 464 über die Eisenbahnstraße, die Friedrich-Ebert-Straße und die Mörscher Straße (Schillerschule); die Linie 466 über die Eisenbahnstraße, den Neumayerring, den Europaring und die Benderstraße; die Linie 84 über die Eisenbahnstraße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Wormser Straße und den Foltzring.

Für das Strohhutfest werden Fahrradparkplätze eingerichtet, so wie hier in der Kanalstraße. Archivfoto: Torsten Zimmermann/Stadt Frankenthal/oho

An mehreren Stellen Fahrradparkplätze

Für das Strohhutfest werden zusätzliche Fahrradabstellplätze aufgebaut. Damit die Fahrräder Platz haben, darf ab Mittwoch, 6 Uhr, in der Kanalstraße zwischen Elisabethstraße und Nürnberger Straße nicht mehr geparkt werden, außerdem in der Turnhallstraße zwischen Europaring und Holzhofstraße sowie im Zöllerring vor der Hausnummer 104. Im Foltzring gilt zwischen Wormser Tor und Elisabethstraße bereits ab Dienstag , 15 Uhr, ein Halteverbot.

Auch in diesem Jahr findet in der Frankenthaler Innenstadt wieder der Strohhutfestlauf statt. Archivfoto: Alessandro Balzarin

Am Sonntag: Strohhutfestlauf

Wegen des Strohhutfestlaufskommen am letzten Festtag am Sonntag, 7. Juni, ab 10 Uhr noch einmal weitere Verkehrseinschränkungen auf die Frankenthaler zu. Start des Haupt- und Schülerlaufes ist in der Carl-Theodor-Straße. Erstmals starten auch die Bambini an dieser Stelle. Die Teilnehmer müssen einen Rundkurs durch die Innenstadt bewältigen, bei dem alle wichtigen Straßen betroffen sind: Carl-Theodor-Straße, Kanalstraße, Elisabethstraße, Schmiedgasse, Westliche Ringstraße, Bahnhofstraße, Welschgasse, Sterngasse, Karolinenstraße und zurück über die Carl-Theodor-Straße zur Zwölf-Apostel-Kirche.

„Bis etwa 14 Uhr ist entlang der Laufstrecke und auf den Zufahrtsstraßen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen“, warnt die Stadt. Die Stadtverwaltung empfiehlt, die Innenstadt während dieser Zeit weiträumig zu umfahren.

In der Westlichen Ringstraße zwischen Schmiedgasse und Bahnhofstraße sowie in der Sterngasse herrscht am Sonntag von 10 bis 15 Uhr Parkverbot. Wer sein Auto entlang der Strecke parkt, muss dabei berücksichtigen, dass er wegen der Sperrungen an diesem Tag sein Fahrzeug nicht rund um die Uhr wegfahren kann. In dringenden Fällen werden Autofahrer gebeten, vor Ort Ordner oder Einsatzkräfte anzusprechen.

Strohhutfest in Frankenthal

Das Frankenthaler Strohhutfest wird von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Juni, in der Innenstadt gefeiert. Es gibt sechs Bühnen, rund 50 Bands und Künstler sowie mehr als 100 Stände und Zelte.