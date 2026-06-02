In Frankenthal rüsten sich Stadt und Polizei für rund 250.000 Besucher. Was zum Sicherheitskonzept gehört und wie der Aufbau des Strohhutfests voranschreitet.

Eine Viertelmillion Menschen wird in den nächsten Tagen in Frankenthal zum Strohhutfest erwartet. Um für die Sicherheit so vieler Besucher sorgen zu können, hat die Stadt in Absprache mit den beteiligten Behörden und Organisationen ein Sicherheitskonzept erstellt. Dazu gehören zum Beispiel mehr als 60 mobile Absperrungen, Container und Anhänger, um alle Zufahrten und Zugänge zum Festgelände zu sichern, das sich über die gesamte Frankenthaler Innenstadt erstreckt – vom Wormser Tor bis zum Speyerer Tor sowie vom Café Ideal bis zum Dathenushaus einschließlich der Willy-Brandt-Anlage.

Außerdem wird es einen Sicherheitsturm an der Dreifaltigkeitskirche geben, damit sich die Einsatzkräfte einen Überblick über das Geschehen auf dem Rathausplatz verschaffen können. Dort auf dem Rathausplatz wird das Strohhutfest am Donnerstag, 4. Juni, um 14 Uhr eröffnet. Der Katastrophenschutz stellt zum gleichen Zweck eine Drohne bereit. Rund um die Uhr werden Sicherheitskräfte auf dem Strohhutfest unterwegs sein – allein der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) wird mit 18 Personen vertreten sein.

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Videotechnik als weitere Maßnahme

Auch die Polizei wird Präsenz zeigen und kündigt an, konsequent gegen Personen vorzugehen, die einen friedlichen Verlauf des Fests stören. Dabei setzt die Polizei auch auf Videoüberwachung. An allen Festtagen wird von 11 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachts in der Kanalstraße, der Carl-Theodor-Straße, der Willy-Brandt-Anlage, der Wormser Straße und auf dem Rathausplatz gefilmt.

Die Bereiche, in denen die Videotechnik eingesetzt wird, sollen ausgeschildert werden. Ziel sei die Bekämpfung, Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Die Polizei will so gewährleisten, dass das Strohhutfest für alle sicher und friedlich abläuft.

Der Mix am Dienstag: Wochenmarkt und Strohhutfest. Auf dem Rathausplatz wartet die RPR1.-Bühne hinter einem Marktstand bereits auf ihren Aufbau. Foto: Anna-Marie Müller Die Bühne in der Erkenbert-Ruine ist fertig und schon bereit für ihren Einsatz. Foto: Anna-Marie Müller Hinter dem Rathaus bereiten sich Schausteller vor. Foto: Anna-Marie Müller Vorbereitungen für das Kinderstrohhutfest: Die Bühne auf der Willy-Brandt-Anlage wird die kleinen Strohhutfest-Fans mit Spaß, Musik und Tanz versorgen. Foto: Anna-Marie Müller Sowohl in der Wormser Straße... Foto: Anna-Marie Müller ...als auch in der Speyerer Straße hängen die Strohhüte über den Köpfen der Passanten. Foto: Anna-Marie Müller Die Erste-Hilfe-Station befindet sich an der Ecke Karolinenstraße und Johannes-Mehring-Straße. Foto: Anna-Marie Müller Auch die Narren sind wie viele Vereine beim Strohhutfest dabei: der Frankenthaler Carneval Verein (FCV) am Erkenbertbrunnen. Foto: Anna-Marie Müller Ab Dienstagnachmittag ist in der Frankenthaler Innenstadt vielerorts schon gesperrt, ab Mittwoch ist die Innenstadt dann weitgehend dicht. Foto: Anna-Marie Müller Foto 1 von 9

Gastronomie: „Es ist schon auch anstrengend“

Im Little Italy in der Bahnhofstraße merkt man am Dienstag noch nichts vom Trubel der nächsten Tage. Noch sitzen alle Gäste gemütlich an ihren Tischen, das Geschäft läuft ganz normal.

Inhaber Michele Sibio (44), der seit der Eröffnung des Lokals im Jahr 2021 sein fünftes Strohhutfest miterlebt, weiß, was auf ihn zukommt: „Es ist schon auch anstrengend. Wir planen mit viel Betrieb, aber es ist auch immer wetterabhängig, wie viele Leute kommen und wie lange sie bleiben.“ Während der vier Festtage schließt Sibio den Gastraum und baut vor dem Lokal einen Stand auf.

So läuft der Aufbau

Am Dienstagnachmittag geht über der Stadt ein heftiger Regenschauer nieder – direkt mitten während des Aufbaus des Strohhutfests. Auf dem Rathausplatz ist am Vormittag noch Wochenmarkt, und auf den ersten Blick geht alles seinen geregelten Gang. Wenn man näher hinschaut, entdeckt man aber hier schon zum Beispiel die große RPR1.-Bühne, die hinter einem Obststand an der Südseite des Platzes zum Aufbau bereitsteht. Und auch der Strohhut hängt bereits seit Montagmorgen über den Köpfen der Marktbesucher.

Nach dem Abbau der Wochenmarktstände geht es auf dem Rathausplatz dann Schlag auf Schlag, es wird überall gewerkelt. Der Aufbau schreitet voran. Am Strohhutfestfreitag wird der Wochenmarkt auf den Stephan-Cosacchi-Platz ausweichen. Ähnlich wie auf dem Rathausplatz sieht es hinter dem Rathaus aus. In der Erkenbert-Ruine ist die Bühne schon fertig aufgebaut. In der Willy-Brandt-Anlage laufen die Vorbereitungen für das Kinderstrohhutfest. Auch hier steht bereits die Bühne.

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Die Strohhüte sind schon gehisst

In der Speyerer und der Wormser Straße hängen schon jeweils die etwas kleineren Strohhut-Exemplare. Am Speyerer Tor steht ein Eichbaum-Wagen; von der Bühne, die früher Eichbaum hieß und jetzt nach dem Unternehmen Mexia benannt ist, ist aber noch nichts zu sehen. Vor dem Wormser Tor wird im Laufe des Tages das Riesenrad in die Höhe wachsen.

Das sagt ein Strohhutfest-Profi

Auch Bernd Lieser weiß aus Erfahrung, welche Anstrengungen die Vorbereitungen für das Strohhutfest mit sich bringen. Der Erste Vorsitzende des Skiclubs freut sich über mehr als 60 freiwillige Helfer aus dem Verein, ohne deren Einsatz gar nichts ginge. „Wir sind schon seit dem allerersten Strohhutfest dabei“, erzählt er.

Während der Festtage hat der Skiclub seinen Platz in der Bahnhofstraße und bietet den Besuchern an allen vier Tagen Programm. „Wir haben immer Spaß und immer genügend Hilfe“, sagt Lieser. Manche Dinge seien über die Jahre gleichgeblieben, während sich andere geändert hätten: Früher habe man mehr Bier statt Weinschorle getrunken, berichtet der Strohhutfest-Profi.

Erste-Hilfe-Station beim Strohhutfest

Wo gefeiert wird, bleiben auch kleine Unfälle und Missgeschicke nicht aus. Eine große Erste-Hilfe-Station ist an der Ecke Karolinenstraße/Johannes-Mehring-Straße (gegenüber dem Hotel Central) aufgebaut worden, wo man zu jeder Zeit Sanitäter antreffen kann. Die Station ist telefonisch unter der Nummer 06233 889822 zu erreichen.

Sanitäranlagen werden an zehn Knotenpunkten in der Innenstadt errichtet. Barrierefreie Toiletten gibt es an der Ecke Schnurgasse/Wormser Straße, auf dem Rathausplatz an der West- und an der Südseite (hinter der RPR1.-Bühne) sowie am Speyerer Tor/Ecke Welschgasse.

Info

Das Frankenthaler Strohhutfest wird am Donnerstag, 4. Juni, eröffnet, und dauert bis Sonntag, 7. Juni. Von Donnerstag bis Samstag geht das Strohhutfest jeweils von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Insgesamt gibt es sechs Bühnen, rund 50 Bands und Künstler sowie mehr als 100 Stände und Zelte.