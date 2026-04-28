Miss Strohhut Larissa Kießling blickt zurück auf ein Jahr zwischen Kerwe, Kontakten und wachsender Selbstsicherheit. Im Interview zieht sie Bilanz.

Frau Kießling, am 4. Juni geht Ihre Amtszeit als Miss Strohhut zu Ende. Wie blicken Sie auf dieses Jahr zurück?

Es war eine unglaublich abwechslungsreiche Erfahrung. Ich konnte Frankenthal noch einmal ganz neu entdecken – die Stadt, die Vororte, die Menschen. Gleichzeitig ist da aber auch Traurigkeit, weil diese besondere Zeit nun endet.

Was waren Ihre schönsten Erlebnisse?

Die Kerwezeit war etwas ganz Besonderes. Da habe ich das Brauchtum in den Vororten intensiv erlebt. Ebenso die Fasnachtszeit mit ihren vielen Veranstaltungen in der Stadt und den Stadtteilen – das war bunt, fröhlich und sehr verbindend. Ein Highlight war der Tag der Vereine am 4. Oktober: Dort durfte ich die Bootstaufe für das neue Rettungsboot der DLRG übernehmen – zwar an Land in der August-Bebel-Straße, aber dennoch sehr feierlich. Auch die Adventszeit mit ihren Weihnachtsfeiern und Märkten habe ich als besonders angenehm und schön empfunden.

Gab es darüber hinaus besondere Höhepunkte?

Ja, einige. Der wiederbelebte Ritterball im Congressforum war ein sehr festlicher Abend. Dazu die Ordensfeste während der Kampagne und das traditionelle Heringsessen zum Abschluss der Fasnacht – Termine mit viel Gemeinschaftsgefühl.

Wie hat Sie das Jahr als Stadtrepräsentantin persönlich geprägt?

Ich habe an Selbstsicherheit gewonnen. Man steht häufig in der Öffentlichkeit und muss frei sprechen. Am Anfang habe ich mir noch Stichwortzettel gemacht und zu Hause geübt. Mit der Zeit kommt Routine, und man lernt, freier zu reden. Zu Beginn kannte ich bei Terminen kaum jemanden, doch über das Jahr hinweg ist ein großes Netzwerk entstanden.

Ist auch einmal etwas schiefgegangen?

Eine kleine Panne gleich zu Beginn: Bei meinem ersten Karnevalstermin habe ich „Fasching“ gesagt – und wurde prompt korrigiert. In Frankenthal feiert man eben Fasnacht.

Wie viele Termine haben Sie insgesamt wahrgenommen?

Bis jetzt waren es 134, etwa 15 kommen noch dazu. Darunter Vernissagen im Kunsthaus, die Urkundenübergabe des Kindermalwettbewerbs in der Stadtbücherei und Treffen mit Weinhoheiten im Umland sowie ein Mini-Strohhutfest in der Kita der Zwölf-Apostel-Kirche, eine Woche vor dem offiziellen Strohhutfesttermin. Auch ein Kerweumzug in Großniedesheim steht noch an.

Was nehmen Sie aus Ihrer Amtszeit mit?

Die Erfahrung, wie wichtig Netzwerke sind – und wie sehr man von Synergieeffekten profitieren kann.

Wofür sind Sie besonders dankbar?

Für die tolle Betreuung durch meine „Miss-Mama“ Martina Baum, für die Begleitung meiner Vorgängerinnen Julia und Sonja bei Kerweumzügen, und für die Möglichkeit, bei Terminen an Werktagen im Beruf Gleitzeit zu nehmen und für die vielen Chauffeurdienste von Familienmitgliedern und Freunden.

Zum Auftakt des Strohhutfests wird am 4. Juni Ihre Nachfolgerin der Öffentlichkeit vorgestellt. Was möchten Sie ihr mit auf den Weg geben?

Sie soll das Jahr bewusst erleben und genießen und immer ein zusätzliches Paar Sneakers oder Ballerinas mit im Auto dabei haben. Auch den Aufwand bei Social Media soll sie nicht unterschätzen: Ich habe versucht, jede Woche zu posten und regelmäßig Reels (Kurzvideos) zu machen. Inzwischen habe ich auf Instagram 1475 Follower. Das ist mitunter anstrengend, aber der Spaßfaktor überwiegt.

Zur Person

Larissa Kießling ist waschechte Frankenthalerin mit italienischen Wurzeln, geboren am 5. November 1997. Nach dem Abitur am Karolinen-Gymnasium (2017) studierte sie BWL an der dualen Hochschule Ludwigshafen und arbeitete bei der BASF, machte 2020 ihren Bachelor und wurde freigestellt für ein Vollzeit-Masterstudium an der Uni Bamberg mit Schwerpunkt Produktion und Logistik. Auslandssemester in Singapur, Reisen in die USA, Südafrika, Asien. Ins Berufsleben gestartet ist Larissa Kießling vor zwei Jahren als Produktionsplanerin im Wormser Chemieunternehmen Grace.