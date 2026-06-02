Bühnenprogramm, Mitmachstände und Hüpfgiraffe „Winnie“: In der Frankenthaler Willy-Brandt-Anlage gibt es für Kinder parallel zum Strohhutfest täglich etwas zu entdecken.

Früh übt sich, wer ein eingefleischter Fan des Strohhutfests werden will: Beim Kinderstrohhutfest in Frankenthal dreht sich in diesem Jahr erneut alles um den Nachwuchs. An allen vier Tagen gibt es in der Willy-Brandt-Anlage von 14 bis 18 Uhr ein Bühnenprogramm. Zudem sind Stände verschiedener Organisationen und Vereine geöffnet, an denen die Kinder kreativ werden können oder etwas gezeigt bekommen. Die Hüpfgiraffe „Winnie“ ist ebenfalls wieder mit dabei.

Wenn am Donnerstag, 4. Juni, um 14 Uhr in der Nachbarschaft auf dem Rathausplatz von Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) und der neuen Miss Strohhut das Strohhutfest eröffnet wird, startet auch die Variante für die Kinder.

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Das passiert bei der Eröffnung

Zum Auftakt stehen um 14 Uhr die Hot Socks der Kita Jakobsplatz auf der Bühne. Danach folgen die Kita Hans Holbein (14.30 Uhr) und der Tanzsportverein AkzepTANZ aus Großniedesheim (15 Uhr). Gegen 15.30 Uhr besucht Kapitän Leo das Kinderstrohhutfest; er ist das Löwen-Maskottchen aus der Piratenbucht des Strandbads.

Außerdem findet um 15.30 Uhr auch die Preisverleihung des Malwettbewerbs statt. Für 15.45 Uhr hat sich der Tanzsportclub Gelb-Schwarz-Casino angesagt, für 16.15 Uhr der 1. Tae Kwon Do & Kickbox Club und für 17 Uhr die Tanzschule TiF.

Das Programm am Freitag

Am Freitag, 5. Juni, sieht das Programm voraussichtlich so aus: Los geht es um 14 Uhr mit dem Musikhaus am Strandbad, um 16 Uhr ist der 1. Tae Kwon Do & Kickbox Club an der Reihe und um 16.30 Uhr der TV Kleinniedesheim mit den Tanzmäusen und Dance Stars.

Der Tag klingt mit dem Kinder- und Jugendbüro (17 Uhr; Tanzauftritt St. Ludwig und Podcastprojekt) sowie einer Ropeskipping-Nummer (17.30 Uhr; TuS Flomersheim und TSG Dirmstein) aus.

Der Plan für Samstag

Für Samstag, 6. Juni, sind der Regenbogentanz der Kita Zwölf-Apostel-Kirche (14.30 Uhr) und der Auftritt der Zumba-Kids (15 Uhr; TuS Flomersheim) geplant.

Zudem zeigt der Pferdesportverein Ludwigshafen eine Voltigiervorführung mit Holzpferd (15.30 Uhr), auch stehen die Bläser-AG der Friedrich-Ebert-Grundschule und die ÖGZ-Bläsergruppe auf der Bühne (16 Uhr). Gegen 17 Uhr will die Minigarde des Frankenthaler Carneval Vereins (FCV) für gute Stimmung sorgen, gegen 17.15 Uhr ist dann der 1. Tae Kwon Do & Kickbox Club dran.

Das passiert am Sonntag

Am Sonntag, 7. Juni, beginnt der Tag um 14 Uhr mit einer Zaubershow von JoHa Entertainment, um 15 Uhr zeigt die Minigarde der Rosenkavaliere einen Showtanz und um 15.15 Uhr steht der letzte Auftritt des 1. Tae Kwon Do & Kickbox Clubs an.

Gegen 16 Uhr gestaltet der Kinderschutzbund das Bühnenprogramm mit; dabei sollen die Teilnehmer der Trommelworkshops am Sonntag zeigen, was sie können. Die Workshops sind für 14.30 und 15.30 Uhr geplant. Um 16.30 Uhr ist der Ludwigshafener Sport Club 7 mit einem Jazztanz gefragt, um 17 Uhr und um 17.20 Uhr gibt es Tanzauftritte von Gruppen aus Großkarlbach (TuS) und Lambsheim (TV 1864/04). Für 17.40 Uhr ist der Abschluss des Kinderstrohhutfests vorgesehen.

Info

Über kurzfristige Programmänderungen informiert die Stadt Frankenthal auf ihrer Webseite: www.frankenthal.de/strohhutfest.