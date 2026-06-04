Mitte Mai ist das Rodenbacher Schwimmbad in die Jubiläumssaison gestartet. Das 50-jährige Bestehen des Waldfreibads soll mit mehreren kleinen Aktionen das Jahr über gefeiert werden – und mit einem großen Schwimmbadfest am Samstag, 6. Juni. Aufgebaut werden dafür einige Attraktionen, darunter eine Hüpfburg, Fußball-Darts, Wasserspielstationen und Dosenwerfen. Auch die Reifenrutschbahn „ Alpen Coaster“ erwartet die Gäste. Ab 14 Uhr haben die verschiedenen Stationen geöffnet. Dann startet auch das Programm im Wasser mit Entenrennen, Zumba, Schlauchbootrennen und der Pool-Party im Anschluss. Geöffnet hat das Schwimmbad bereits ab 9 Uhr. Und noch eine Besonderheit: Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Besucher frei.