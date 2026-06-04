Rodenbach Attraktionen und Pool-Party: Schwimmbadfest in Rodenbach am 6. Juni
Mitte Mai ist das Rodenbacher Schwimmbad in die Jubiläumssaison gestartet. Das 50-jährige Bestehen des Waldfreibads soll mit mehreren kleinen Aktionen das Jahr über gefeiert werden – und mit einem großen Schwimmbadfest am Samstag, 6. Juni. Aufgebaut werden dafür einige Attraktionen, darunter eine Hüpfburg, Fußball-Darts, Wasserspielstationen und Dosenwerfen. Auch die Reifenrutschbahn „Alpen Coaster“ erwartet die Gäste. Ab 14 Uhr haben die verschiedenen Stationen geöffnet. Dann startet auch das Programm im Wasser mit Entenrennen, Zumba, Schlauchbootrennen und der Pool-Party im Anschluss. Geöffnet hat das Schwimmbad bereits ab 9 Uhr. Und noch eine Besonderheit: Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Besucher frei.