Die Innenstadt von Frankenthal wird ab Donnerstag übers lange Wochenende zur Party. Verfolgen Sie den Eröffnungstag hier live im Ticker.

Sechs Bühnen, rund 50 Bands sowie mehr als 100 Stände und Zelte verwandeln die Innenstadt von Frankenthal ab Donnerstag in eine Feiermeile. Das Strohhutfest wird am Donnerstag um 14 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz eröffnet.

Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) verabschiedet dabei die amtierende Miss Strohhut Larissa Kießling und stellt die neue Miss Strohhut 2026/2027 vor. Schon ab 13.30 Uhr sollen die Dubbeglasbrieder die Besucher auf den Beginn des Strohhutfests einstimmen. Hier können Sie die Eröffnung mit Bildern und Videos live verfolgen.