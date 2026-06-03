Vier Tage, sechs Bühnen, über 100 Stände, mehr als 250.000 Besucher: Das Strohhutfest bringt viel Livemusik, Kulinarik und fröhliche Stimmung nach Frankenthal.

Vier Tage Musik, Begegnungen und Sommerstimmung: Das Strohhutfest verwandelt die Frankenthaler Innenstadt von Donnerstag bis Sonntag, 4.-7. Juni, erneut in eine große Festmeile. Mit rund 50 Bands und Künstlern auf sechs Bühnen, mehr als 100 Ständen und einem abwechslungsreichen Familienprogramm lockt das größte Straßenfest der Pfalz jedes Jahr Besucher aus der gesamten Region an.

Miss Strohhut & Guerilla -Singen

Zum Auftakt auf dem Rathausplatz wird nicht nur die neue Miss Strohhut vorgestellt, sondern auch der Startschuss für ein langes Festwochenende voller Livemusik gegeben. Auf der RPR1-Hauptbühne heizen unter anderem Neonlicht, Noisic, Fine R.I.P., N*cognito und Acoustic Vibration mit Rock und Pop ein. Neu in diesem Jahr sind die Namen der beiden Bühnen: Die bisherige Eichbaum-Bühne wird zur MEXIA-Bühne, die frühere Gleis4-Bühne trägt künftig den Namen VVR Bank-Bühne. Für besondere musikalische Momente sorgt am Samstag der 1. Frankenthaler Männerchor. Beim „Guerilla-Singen“ zieht der Chor als Walking Act über das Festgelände und überrascht mit spontanen Auftritten zwischen den Ständen.

Das Kinderstrohhutfest

Auch Familien wird wieder viel geboten: Frankenthaler Vereine und Einrichtungen präsentieren erneut auf der Willy Brandt-Anlage am Rathaus für Kinder ihr Angebot auf dem Kinderstrohhutfest. An allen vier Tagen gestaltet der Frankenthaler Nachwuchs ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. An den Ständen stellen sich die verschiedenen Vereine und Einrichtungen vor und laden die Kinder zu verschiedenen Mitmachaktionen zum Spielen, Rätseln und Basteln ein. Für Erfrischungen und Leckereien ist vor Ort gesorgt. Die Öffnungszeiten sind von 14-18 Uhr während des Strohhutfestes.

„Strohhutfest“ – 4.-7. Juni, Do, Fr 11-Sa 11-24 Uhr, So 10-21 Uhr, Eröffnung: 4.6., 14 Uhr auf der RPR1-Bühne, Fest-Programm: frankenthal.de/strohhutfest; Sonderzüge: www.bahn.de; Busfahren innerhalb des Stadtgebiets am Fest-Sonntag kostenlos

