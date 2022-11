Für Kunden der Stadtwerke Pirmasens wird es teurer. Besonders eine Gruppe muss ganz tief in die Tasche greifen, für sie wird es bald mehr als doppelt so teuer.

Der Zweibrücker Rosengarten blickt auf eine unerwartet erfolgreiche Saison 2022 zurück. Beim Kartenverkauf wurden Rekordzahlen erreicht. Eine neue Attraktion im Park wird die Partnerstädte ehren.

Wenn der Herbst in der Südwestpfalz zum Sommer wird: Störche finden noch reichlich Nahrung, Zucchini und Walderdbeeren stehen immer noch in Blüte.

Voriges Jahr ist der RHEINPFALZ-Kolumnist Thomas Brunner viel zu früh verstorben. Eine Auswahl seiner besten Querschuss-Satiren, ergänzt durch Zeichnungen des Künstlers, ist ab sofort in Buchform erhältlich. Herausgeber Thomas Salzmann stellt das Werk am Dienstag öffentlich vor.

Ein neuer Pächter betreibt die Shell-Tankstellen in Hinterweidenthal an der B10 und in Dahn an der B427. In Hinterweidenthal sollen Kunden künftig rund um die Uhr vorbeischauen können.

Das Festival Euroclassic verzeichnete dieses Jahr vergleichsweise schwache Besucherzahlen. Die Verantwortlichen planen deshalb einige Veränderungen.

Vor dem Pirmasenser Amtsgericht ist Mann wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Es ist ein recht untypischer Fall.

Nicht nur der Wetterexperte Patrick Lang hat festgestellt, dass es auch in der Südwestpfalz in den vergangenen 25 Jahren immer sonniger und heißer geworden ist.

Mit dem Bridge-Projekt wirbt der Landkreis um Ärztenachwuchs aus dem Ausland. Ab Januar soll es ein Trainee-Programm mit zehn Plätzen geben. Das Projekt läuft 28 Monate.