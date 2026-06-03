Dr. Christel Werner hat die erste ehrenamtliche Ombudsstelle für Fälle von Missbrauch in ärztlichen Behandlungen in Rheinland-Pfalz inne. Initiiert wurde das vom Vorstandsvorsitzenden der rheinland-pfälzischen Ärztekammer, Dr. Günther Matheis. Vorreiter für eine solche Einrichtung war die Ärztekammer Hessen, die eine Stelle schon vor 15 Jahren installiert hat. Auch die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat eine solche mittlerweile eingerichtet. Dabei handelt es sich primär um eine Beratungsstelle für Patienten, aber auch für Ärzte. Christel Werner praktiziert seit 30 Jahren in ihrer Mutterstadter Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet seit vielen Jahren mit der Frankenthaler Stadtklinik und dem Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie zusammen.