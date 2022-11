Für Kunden der Pirmasenser Stadtwerke wird es teurer. Vor allem Neukunden, die von Billiganbietern gewechselt sind, werden tief in die Tasche greifen müssen, weil sie in die Grundversorgung rutschen. Dort wird der Strom mehr als doppelt so teuer. Doch auch Bestandskunden müssen künftig mehr bezahlen. Etwas Entlastung könnten die Strom- und Gaspreisbremsen bringen, sofern sie denn wie geplant beschlossen werden. Auch die milden Temperaturen wirken sich auf den Gaspreis aus. Die die Preissenkungen jedoch in Pirmasens ankommen, könnte es dauern.

Mehr dazu lesen sie hier.