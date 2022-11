Ein neuer Pächter betreibt die Shell-Tankstellen in Hinterweidenthal an der B10 und in Dahn an der B427. In Hinterweidenthal sollen Kunden künftig rund um die Uhr vorbeischauen können.

Die beiden Shell-Tankstellen in Hinterweidenthal an der B10 und in Dahn an der B 427 haben einen neuen Pächter. Ab Mitte November übernimmt die DMR GmbH die beiden Stationen vom bisherigen Betreiber, der My Tankstelle GmbH. Geplant ist, dass die Shell Hinterweidenthal in absehbarer Zeit 24 Stunden täglich geöffnet bleibt. Die Dahner Tankstelle soll ab Dezember montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr offen sein.

Die Tankstelle in Hinterweidenthal wurde von April bis Mai grundlegend erneuert. „Komfortabler, moderner, und optisch ansprechender“, sollte sie werden. Die Realität war jedoch zunächst geprägt von Pleiten, Pech und Pannen. „Beim Umbau hatten wir mit vielen technischen Problemen und Defekten zu kämpfen“, berichtet Dennis Hamacher, der gemeinsam mit Isabell Wolter beide Tankstellen leiten wird. Seit 2021 betreiben der Hornbacher und die Zweibrückerin die zwei Shell-Stationen. Neben den technischen habe es logistische Probleme gegeben, berichtet Hamacher im RHEINPFALZ-Gespräch. Nicht alle Waren wurden geliefert, so dass nicht das ganze Sortiment zur Verfügung stand.

Mängel behoben

Die meisten Mängel seien jetzt behoben. „Wir möchten den Kunden nun endlich eine komplett modernisierte, saubere Tankstelle mit einem großen Warensortiment und vollen Regalen präsentieren“, formuliert Hamacher den Anspruch. Vor allem sollen die Öffnungszeiten eingehalten und Ausfälle vermieden werden.

Das Serviceteam bleibt größtenteils erhalten, dazu gehören an beiden Stationen mehrere Vollzeit- und Teilzeitkräfte, ergänzt durch Aushilfskräfte nach Bedarf. Auch sind weitere Einstellungen geplant. Bewerbungen können an die Betreiber gerichtet werden. Zur Eröffnung der beiden Tankstellen erhält jeder Kunde eine Woche lang einen Kaffee zum Tanken oder Einkauf und in Hinterweidenthal ein Quarkbällchen dazu. „Wir wollen das als kleines Dankeschön verstanden wissen“, so Hamacher.