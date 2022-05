Wegen Lehrermangel könnte an Berufsschulen in der Westpfalz bald Unterricht ausfallen. Der Schulleiter der BBS in Pirmasens schlägt Alarm.

Die Wettervorhersage lässt Aussteller und Besucher optimistisch aufs Wochenende blicken. Das Pirmasenser Strecktal wird zum Messeareal. Bei der Lebensart-Messe reicht das Angebot von Grills, über Pflanzen bis zu regionalen Leckereien.

Im Internet hat Holger Nils Jungknecht Erfolg. Der Hobbymusiker hat bekannte Lieder neu vertont: in Mundart. Außerdem hat er sie mit Pirmasenser Inhalten versehen. In einem Stück fragt er: „Was is los in Bärmesens?“

Eine Zweibrücker Helfergruppe hat bei einer Hilfsfahrt an die polnisch-ukrainische Grenze bewegende Erfahrungen gemacht. Jetzt ist eine weitere Fahrt geplant – direkt hinein in die Ukraine.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs wächst die Angst davor, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten. Der ehemalige Nato-Bunker im Arius bei Ruppertsweiler könnte einen Volltreffer mit einer Atombombe überstehen.

Vor 30 Jahren wurde im Hauensteiner Pfarrheim der Mittagstisch für ältere „Hääschdner“ ins Leben gerufen. Für viele ist der donnerstägliche Treff der Höhepunkt der Woche – wegen der Tischgemeinschaft.

Nach zwei Jahren Corona-Pause richtet der Rodalber Verkehrsverein wieder seine Grünesputsche-Tour aus. Am 22. Mai wird rund um die Stadt gewandert, zwei Strecken stehen zur Wahl.

Zu zehnt sollen sie auf einen einzelnen jungen Mann eingeprügelt haben. Jetzt wurden die Ermittlungen eingestellt.

Am 21. Mai öffnet die Hochschule ihren Campus für alle zum Hereinschnuppern.

Die Zweibrücker Stadtverwaltung wollte verhindern, dass ein Bürger auf seinem Grundstück ein Wohnhaus baut. Jetzt hat der Bauherr vor dem Verwaltungsgericht Neustadt Recht bekommen. Er darf sein Häuschen bauen.

Ein Homburger hat in einem Textilgeschäft in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie lange Finger gemacht. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Mit dem Eisvogel ist eine bunt schillernde Naturschönheit in die Südwestpfalz zurückgekehrt. Wer ganz genau hinschaut, kann ihn mit Glück an der Fels- und Trualb entdecken.