Die Wettervorhersage lässt Aussteller und Besucher optimistisch aufs Wochenende blicken. Das Strecktal wird zum Messeareal. Bei der Lebensart-Messe reicht das Angebot von Grills, über Pflanzen bis zu regionalen Leckereien.

Am Freitag um 10 Uhr öffnen die Tore. Ab dann heißt es: Genuss, Unterhaltung und Shoppen im Grünen. Im Park hinter dem Rheinberger werden Produkte für Garten- und Lifestyle-Freunde präsentiert. Der Messeveranstalter kündigt in einer Mitteilung 75 Aussteller an.

Großes Gerät fährt demzufolge die Pirmasenser Firma Ramster Holzbackofen auf: Holzbacköfen sind ebenso zu finden wie kleinere Gas-Grills, die auf jeden Balkon passen. Tipps und Tricks für Gourmet-Griller liefert Thomas Ramster täglich mehrfach in Vorführungen.

Wie jeder Gartenfan weiß, kommt vor der Entspannung am Grill jedoch zuerst die Gartenarbeit. Damit diese nicht in Stress ausartet, ist das passende Werkzeug nötig. Garten- und Forstgeräte vertreibt die Firma Geßner aus Dellfeld. Von dem vom Smartphone gesteuerten Mähroboter bis hin zum Aufsitz-Rasentraktor für große Gärten ist bei dem Fachhändler alles zu haben.

Neu dabei bei der Lebensart ist die Firma Grüneffekt aus Höhfröschen. Die Spezialisten für Baumpflege und Baumkontrolle helfen bei „Problembäumen“, die einen Rückschnitt von oben benötigen oder gar gefällt werden müssen. Am Stand der Firma wird die korrekte Vorgehensweise für solche Bäume gezeigt und das Baumklettern vorgeführt.

Genussvoll durchprobieren kann man sich dem Veranstalter zufolge ebenfalls rund um den Weiher im Strecktalpark. Vom Bergkäse über regionalen Honig bis hin zu Wildschinken reicht das Angebot. Dazu gibt es Hochprozentiges von O´Donnell und Weine aus verschiedenen Anbauregionen. Süßschnäbel haben die Qual der Wahl zwischen Trockenfrüchten, italienischem Mandelgebäck und Nougat oder gar süß-salzigem Lakritz. Einen besonderen „Stoff“ verkauft Ralf Gebhard vom Büro für Landnutzungsmanagement in Pirmasens. Speiseöle aus der Pfalz und aus dem Bliesgau sind seine Passion. Mehrfach täglich zeigt er am Wochenende mit seiner Ölmühle, wie aus regional angebauten Kernen Speiseöle entstehen. Dabei erklärt er, welche Öle wozu am besten passen und welche gesundheitliche Wirkung sie entfalten können.

Kleine Manufakturen bieten im Strecktal Mode, Schmuck und Taschen an. Handgefertigte Lederwaren für Mensch und Tier bietet etwa Fabis Lederey. Wie genau so ein Lederbeutel entsteht, können junge und nicht mehr ganz so junge Besucher beim „Beutelbasteln für Jung und Alt“ erleben.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt New Orleans Garden, eine klassischen Marching-Band im New-Orleans-Style. Mit Akkordeon, Klarinette, Gitarre und Gesang wandeln die Musiker von einem Platz zum anderen und wollen so für gute Laune sorgen.

Info

Die Lebensart-Messe im Strecktalpark ist am 13. und 14. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Tickets im Vorverkauf sind über die Webseite unter www.lebensart-messe.de/pirmasens.html erhältlich, damit können Besucher ganz ohne Anstehen direkt zum Einlass durchgehen. Weitere Informationen zum Programm und zu den Ausstellern können im Internet unter www.lebensart-messe.de abgerufen werden.