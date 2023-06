Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Barbara Aldorf war am 8. April für den Internationalen Bund (IB) nach Krakau aufgebrochen, um dort in einem Zentrum geflüchteten Ukrainern zu helfen. Eigentlich wollte sie uns ein Tagebuch schreiben. Doch es kam alles anders als geplant …

Ein wenig merkt man ihr die Strapazen der vergangenen Wochen noch an, an diesem Mainachmittag in ihrem Büro beim IB an der Rennwiese. Hier im Bildungszentrum ist Barbara Aldorf Pädagogische