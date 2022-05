Zum Offenen Campus lädt die Hochschule Zweibrücken für den dritten Maisamstag von 10 bis 15 Uhr ein. Neben dem Stadtcampuslauf will die Hochschule zeigen, was auf dem Kreuzberg so alles angeboten wird.

Gebündelt gibt’s in der Aula Informationen und Beratung rund um die Studienmöglichkeiten an der Hochschule, die Rahmenbedingungen des Studiums und die beruflichen Perspektiven und Karrieremöglichkeiten – zugeschnitten auf alle Schulabgänger, die erwägen, in Zweibrücken zu studieren. Für alle Besucher hingegen haben die einzelnen Fachbereiche Vorführungen und Experimente zum Mitmachen, Vorträge zu speziellen Fachgebieten und thematische Campus-Führungen vorbereitet.

Der Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik bietet unter anderem ein Magic-Science-Quiz, einen speziellen Geruchs- und Geschmackstest und lässt Besucher bei einem Fitnesstest machen, an dem sie ihr kardiologisches Alter bestimmen können. Ein interaktiver Fahrsimulator und Fußball spielende Roboter stehen außerdem bereit.

Wo der Blick so hinwandert

Die Betriebswirtschaftler laden zu einem Workshop „Paper Prototyping: Wie Software auf Papier entsteht“ ein. Sie informieren über „Kryptohandel via bitcoin.de“. Spannend dürfte das Eye-Tracking-Experiment werden, bei dem gezeigt wird, wie unsere bewusste und unbewusste visuelle Wahrnehmung funktioniert und wie sich dies die Werbung zunutze macht.

Livemusik, eine Fotobox, zwei Food-Trucks und die geöffnete Mensa gehören ebenso zum Rahmenprogramm wie eine After-Show-Party, zu der die studentischen Gremien im Anschluss an den offiziellen Veranstaltungsteil einladen.

Info

Offener Campus der Hochschule Zweibrücken, Samstag, 21. Mai, 10 bis 15 Uhr. Das ausführliche Programm und alle weiteren Informationen zur Veranstaltung hier im Internet