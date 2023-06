Überraschungserfolg mit Bärmesenser Songs: Holger Nils Jungknecht.

Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Internet hat Holger Nils Jungknecht Erfolg. Der Hobbymusiker hat bekannte Lieder neu vertont: in Mundart. Außerdem hat er sie mit Pirmasenser Inhalten versehen. In einem Stück fragt er: „Was is los in Bärmesens?“

Bei Facebook starten gerade zwei Musikclips des Pirmasensers Holger Nils Jungknecht durch, die jeweils mehrere hundert Mal in dem sozialen Netzwerk geteilt worden sind. Dabei hat sich der Pirmasenser