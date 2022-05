Nach zweijähriger Corona-Pause hat der Verkehrsverein Rodalben beschlossen, wieder die Grünesputsche-Tour zu organisieren und für Sonntag, 22. Mai, zur „Tour durch den Frühling“ einzuladen. „Die Teilnehmer werden sehen“, so Vorstandsmitglied Günter Breiner, „das Wanderparadies liegt vor der Tür.“

Für viele sei „der Wald am schönsten, wenn die Natur im Frühling aus ihrem Winterschlaf erwacht“, weiß der Verkehrsverein. Er ruft deshalb zur neuen Grünesputsche-Tour auf, der sechsten mittlerweile. Im Jahr 2015 ersetzte die Grünesputsche-Tour erstmals den bis dahin traditionellen Rodalber Wandertag. Ein neues Konzept löste nach mehr als 40 Jahren die seitherige Wander-Veranstaltung ab.

Den Teilnehmern bietet sie ein abwechslungsreiches Programm. Start ist am Sonntag um 10 Uhr auf dem Gelände des Spielmannszugs Rodalben in der Hettersbach. Über den oberen Horberg in Richtung Schlangenbrunnen stehen zwei Wanderrouten zur Wahl. Die kleinere, sechs Kilometer lange Tour kann auch mit dem Kinderwagen zurückgelegt werden. Die etwas längere Tour ist nach acht Kilometern absolviert. Beide Strecken sind ausgeschildert.

Rast auf halber Strecke

Etwa nach der Hälfte der Strecken bietet der Verkehrsverein zur Stärkung eine Zwischenrast mit Getränken und kleinem Imbiss an. Die Gitarrengruppe der Burgfreunde sorgt für die musikalische Unterhaltung, Gästeführerin Anke Vogel wird als „Grünesputsche-Fraa“ Rede und Antwort stehen.

Sind die Wanderer am Ziel angelangt, dem schön hergerichteten Außengeländer der Gaststätte „Zur alten Burg“, übernimmt deren Team die Bewirtung mit Speisen und Getränken. Am Ende der Tour werden anhand der Startnummern Preise verlost.