Jeden Donnerstag treffen sich knapp 40 ältere Mitbürger – die Jüngsten sind gerade 70, die Ältesten über 90 Jahre alt – im Hauensteiner Pfarrheim in der Marienstraße. Zum Mittagstisch. Was es damit auf sich hat und warum es am vergangenen Donnerstag eine Überraschung gab…

„Ich freue mich jede Woche auf den Donnerstag“, sagt Veronika Meyerer: „Dann muss ich nicht alleine essen, muss nicht kochen und auch nicht spülen“,