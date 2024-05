Wie kann man die Innenstadt attraktiver machen? Wie stellen Sie sich die Fußgängerzone 2035 vor? Die RHEINPFALZ hat die Spitzenkandidaten der Parteien, die bei der Stadtratswahl antreten, um Vorschläge gebeten. Das ist dabei rausgekommen.

Die Hightech-Fahrradboxen am Rathaus und Ordnungsamt in Pirmasens sorgen für Verdruss bei Radfahrern. Wegen Störungen müssen Radler ihre Drahtesel öfter mal ganz klassisch an einem Laternenpfahl anschließen. Was die Nutzung mal kosten soll, ist weiter offen.

Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2024 müssen Bahnreisende auf der Strecke zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Schopp/Pirmasens Hauptbahnhof mit Beeinträchtigungen rechnen. Grund sind Zugausfälle und Ersatzverkehre mit Bussen, die vom 17. Mai bis zum 15. Juni stattfinden werden.

Rund 50 Mal soll eine 60-jährige Frau ohne Führerschein Auto gefahren sein, dabei einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben. Das hatte einen besonderen Hintergrund.

Münchweilers Ortsbürgermeister Timo Bäuerle ist frustriert, denn das Kienholzfest an Pfingsten kann nicht mehr so groß aufgezogen werden, wie in der Vergangenheit. Das ist der Grund.

Die Ankunft einer alten Lore, ein Geschenk mit Geschichte, lässt die Herzen der Ortsansässigen höherschlagen. Ein Gespräch unter Kollegen führte schließlich dazu, das ein fast vergessenes Stück Eisenbahngeschichte wieder lebendig wird.

In der Welt der Superhelden erobert eine junge Schriftstellerin aus Clausen das Herz und den Verstand ihres Publikums. Laura, eine Viertklässlerin, hat sich in der internationalen Arena des Geschichtenerzählens behauptet.

Bei der Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative für den B10 Ausbau am Montag im Hauensteiner Rathaus kritisierte ein B10-Anwohner aus Wilgartswiesen den fehlenden Lärmschutz. Die Bürgerinitiative will den Druck auf die Landesregierung erhöhen.

Natascha Biener ist seit Jahren blind – und fühlt sich von der Stadt und vielen Mitmenschen allein gelassen. Von einem Blindenleitsystem merkt sie in Zweibrücken nicht viel.

Mit der Antwort „Ich hab“ ja noch Zeit“ können Jugendliche jahrelang fiese Fragen nach der Berufswahl beantworten. Die Abiturienten müssen so langsam eine Antwort finden. Wir haben bei Schulabgängern der vergangenen Jahre nachgefragt, was sie für Entscheidungen getroffen haben.

Im Dezember wurde in Bubenhausen die Leiche einer 33-Jährigen gefunden. Ab Ende Mai steht der Ehemann vor Gericht. Die Anklage lautet auf Mord.

Am 26. Mai werden Autos im Mühlental wieder vergeblich gesucht werden. Dafür ist umso mehr Platz für Radfahrer. Auf der 30 Kilometer langen Strecke gibt es zudem jede Menge Einkehr- und Verweilmöglichkeiten.

Wie der ehemalige Dorfwirt zum Namensgeber einer Zeitung wurde: Der Verein „Battweiler verbindet“ hat eine Dorfbroschüre herausgegeben, die „Lieblings-Post“ .