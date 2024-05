Im Dezember wurde in Bubenhausen die Leiche einer 33-Jährigen gefunden. Ab Ende Mai steht der Ehemann vor Gericht. Die Anklage lautet auf Mord.

„Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, in den Abendstunden des 4. Dezember 2023 seine Ehefrau in den Kellerräumlichkeiten des von dem Ehepaar bewohnten Hauses ermordet zu haben, um diese für eine Affäre zu bestrafen“, teilte das Zweibrücker Landgericht am Dienstagmorgen mit. Erstmals nennen die Behörden Details zu der Tat: „Der Angeklagte soll seine Frau zunächst gezielt hinterrücks überraschend angegriffen und durch heftige Schläge mittels eines unbekannten Gegenstandes gegen den Kopf in einen Zustand der Handlungsunfähigkeit gebracht haben. Anschließend soll er seine Frau mit 16 Schnitt-, beziehungsweise Stichverletzungen im Gesichts- und Halsbereich getötet haben.“

Die Polizei hatte den Ehemann zweieinhalb Wochen nach der Tat festgenommen. Seitdem befand er sich in Untersuchungshaft. Im Laufe der Ermittlungen hatte die Polizei auch mit Tauchern den Hornbach sowie zu Fuß die Gegend zwischen Autobahnbrücke und Netto-Markt abgesucht.

Der Prozess an der ersten Strafkammer des Zweibrücker Landgerichts beginnt am 27. Mai. Bis Mitte Juli sind zehn Verhandlungstage angesetzt.