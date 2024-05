Bei der Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative für den B10 Ausbau am Montag im Hauensteiner Rathaus kritisierte ein B10-Anwohner aus Wilgartswiesen den fehlenden Lärmschutz. Die Bürgerinitiative will den Druck auf die Landesregierung erhöhen

„Inzwischen habe ich das Vertrauen in die Politik verloren“, äußerte Michael Müller aus Wilgartswiesen bei der Versammlung. Er wohnt direkt an der B10, 150 Meter entfernt von der B10-Brücke bei Wilgartswiesen. Seit Jahrzehnten kämpfe er vergeblich für einen Lärmschutz an der B10 bei Wilgartswiesen. Er erläuterte, dass er rund um die Uhr dem „nicht mehr auszuhaltenden Lärm durch Autos, Motorradfahrer, Kühltransporte und Lastwagen“ ausgesetzt sei. „Bekannte und Freunde übernachten deswegen schon lange nicht mehr bei mir“, sagte er weiter. Die Lärmbelastung in Wilgartswiesen sei besonders hoch, weil dort im Gegensatz zu anderen Orten Tempo 100 gilt und die Brückenfugen bei jedem Überfahren für weiteren Lärm sorgen. Zahlreiche Schriftverkehre mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau blieben entweder unbeantwortet oder verwiesen auf den B10-Ausbau mit geplantem Lärmschutz, der „aber überhaupt nicht vorankommt“, kritisierte er.

Dies wurde auch von den Vorstandsmitgliedern der Bürgerinitiative kritisiert. Der Vorsitzende Erich Weiss und sein Stellvertreter Patrick Weißler sagten übereinstimmend: „Wir werden den Druck auf die Verkehrsministerin Daniela Schmitt und die Landesregierung erhöhen.“ Der Vorsitzende wurde noch deutlicher: „Wir werden die Verzögerungen im B10 Ausbau bei Hauenstein nicht länger hinnehmen.“ Er kündigte an, dass derzeit öffentliche Veranstaltungen geplant werden, bei denen beispielsweise durch Gutachten und anhand von Fakten durch Fachkommissionen, die Notwendigkeit des Ausbaus durch Wirtschaftlichkeitsdaten, aber auch die Vereinbarkeit des Ausbaus mit dem Naturschutz, aufgezeigt werden sollen.

20 von 7000 Mitgliedern bei Versammlung

Von den über 7000 Mitgliedern der Bürgerinitiative erschienen rund 20 bei der Mitgliederversammlung, bei der Weiss auch über die Schriftverkehre in den vergangenen Monaten mit dem Verkehrsministerium und dem Bundesrechnungshof nach Aktionen der Ausbaugegner berichtete. Enttäuscht sei er von der Ministerin Daniela Schmitt, da sie sich wiederholt für den Ausbau ausspreche, aber „den Worten keine Taten folgen“. Die Ministerin habe der Bürgerinitiative ein weiteres Gespräch zum Sachstand beim Ausbau rund um Hauenstein versagt und darauf verwiesen, dass noch bis Jahresmitte Neuigkeiten zum Ausbau verkündet werden sollen. Auch beklagte Weiss, dass ein Schreiben an sie kürzlich unbeantwortet geblieben sei.

Wahlen

Vorsitzender: Erich Weiss; zweiter Vorsitzender: Patrick Weißler; Vorstandsressort Organisatorisches: Rolf Schlicher; Vorstandsressort Finanzen: Bernhard Schulz; Vorstandsressort Öffentlichkeitsarbeit: Heiner Wölfling; Schriftführer: Michael Zimmermann; Beisitzer: Wolfgang Denzer, Florian Dreifus, Knut Göke, Ralf Oestreicher, Harald Reisel, Francisco Rivera, Matthias Schultz, Jan Weimann.