Rund 50 Mal soll eine 60-jährige Frau ohne Führerschein Auto gefahren sein, dabei einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben. Das hatte einen besonderen Hintergrund.

Wie ein Häufchen Elend saß die 60-Jährige am Montag auf der Anklagebank des Amtsgerichts Pirmasens neben ihrem Verteidiger. Sie sei als Hauswirtschafterin bei einem ambulanten Pflegedienst beschäftigt gewesen, erzählte die Frau. Weil in der Pflege Personalmangel herrschte und sie noch in der Probezeit war, sei sie als gelernte Altenpflegerin schließlich eingesprungen. Bei dieser Tätigkeit sei sie mit verschiedenen Fahrzeugen des Pflegedienstes unterwegs gewesen – rund 50 Mal zwischen August und November 2023, wie bei ihrem Arbeitgeber ermittelt wurde. Der Chefin soll bekannt gewesen sein, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt. Das sei aber in Kauf genommen worden, war zu hören.

Bei einer dieser Fahrten soll die Frau im August des vergangenen Jahres gegen ein anderes Auto gestoßen sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll sie weitergefahren sein – zehn Meter zu ihrer Dienststelle. Sie habe den Unfall nicht bemerkt, gab die 60-Jährige zunächst vor Gericht an. Nun hätte das Gericht ein Gutachten einholen müssen, ob die Frau den Anstoß bemerkt haben muss. Das hätte jedoch weitere Kosten verursacht und „man wisse, wie solche Gutachten ausgehen“, merkte der Verteidiger an. Deshalb räumte er für seine Mandantin ein: „Es hat gewackelt.“ Damit war die Richterin zufrieden.

Richterin: Eine dritte Bewährung gibt es nicht

Die Richterin verurteilte die Frau, die inzwischen arbeitslos ist und von Bürgergeld lebt, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 50 Fällen und Unfallflucht zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Einen Führerschein darf sie erst nach einem Jahr wieder bekommen. Außerdem erhält sie einen Bewährungshelfer. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes hat das Gericht von Arbeits- und Geldauflagen abgesehen. Weil sie aber bei den Taten unter laufender einschlägiger Bewährung stand, warnte die Richterin die Frau: Es dürfe nicht noch einmal vorkommen. Eine dritte Bewährung gebe es nicht. Die Frau nahm das Urteil an.