Münchweilers Ortsbürgermeister Timo Bäuerle ist frustriert, denn das Kienholzfest an Pfingsten kann nicht mehr so groß aufgezogen werden, wie in der Vergangenheit.

Die größte Feier im Dorf soll stark verkleinert werden: Das Kienholzfest findet nun ausschließlich im Bürgerpark statt und nur noch drei Ortsvereine beteiligen sich. Zudem