Die Hightech-Fahrradboxen am Rathaus und Ordnungsamt sorgen für Verdruss bei Radfahrern. Wegen Störungen müssen Radler ihre Drahtesel öfter mal ganz klassisch an einem Laternenpfahl anschließen. Was die Nutzung mal kosten soll, ist weiter offen.

Seit Oktober vergangenen Jahres stehen die grünen Fahrradboxen neben dem Rathaus. Radler können darin nicht nur ihr Gefährt unterstellen, sondern auch gleich aufladen. Geöffnet