Peter Zimmermann produziert in Gönnheim 60 Tonnen Äpfel im Jahr. Er zählt nicht zu den großen „Playern“, doch das stört ihn nicht. Ihn ärgert, dass in der Region Betriebe und Baumschulen dichtmachen, während im Ausland neue Maßstäbe gesetzt werden. Ein Blick auf den Pfälzer Obstbau, die Globalisierung und Firmen, die fremde Plantagen per Flugzeug und KI überwachen. Von Matthias F. Mangold

Es ist noch ein richtig schöner Spätsommertag, wir stehen bei Mitte 20 Grad in einer Obstwiese bei Gönnheim. Unglaubliche Stille um uns herum, obwohl ein paar Hundert Meter weiter Autos auf einer Straße zu sehen sind. Kommt akustisch nicht an. „Das ist hier immer so“, sagt Peter Zimmermann und spricht von dem so beruhigenden wie erhebenden Gefühl, in solch einer Umgebung arbeiten zu dürfen. Zimmermann, 62, ist gelernter Weinbautechniker, hat sich aber recht breit aufgestellt; er bearbeitet neun Hektar Weinberge und vier Hektar mit Obst – und ist Vorstandsvorsitzender der Wachtenburg Winzer in Wachenheim.

Uns interessiert heute sein Fokus auf das, wofür er am bekanntesten ist, und das sind definitiv die Äpfel. Auf der besagten Wiese stehen 30 Reihen Apfelbäume mit 30 Sorten – dazwischen ein paar Birnen –, in jeder Reihe 200 Bäume, macht also 6000 Exemplare. Nicht so, wie man das von früher her kennt, große Bäume, auf die man als Kind klettert, nein: zwei, vielleicht auch mal drei Meter hoch, eben so, dass man sie gut bearbeiten kann, ohne auf Leitern steigen zu müssen. Und auch das war mal anders: „Ja, klar, damals waren das echte Hochst ammanlagen, die doppelt genutzt wurden. Oben das Obst, und darunter weidete das Vieh im Schatten. Streuobstwiesen wie im Schwäbischen kannte man in der Pfalz so nicht. Da brauchte man Leitern mit 13 oder auch 16 Sprossen, und als mein Vater mal herunterfiel, brach er sich beide Arme“, erzählt Zimmermann.

Ein anderes Bild. Zwei von Peter Zimmermanns Erntehelfern, Janek und Walther, nehmen sich gerade eine Reihe vor und müssen für die Früchte ganz oben vielleicht gerade mal eine Alu-Trittleiter bemühen. Ruhig, aber in bestimmtem, durchgezogenem Takt pflücken sie die Äpfel und legen sie behutsam in Holzkisten, um sie nicht zu beschädigen. Geerntet wird innerhalb von vier Wochen, dafür aber jeden Tag. Es sind immer mehrere Durchgänge, genommen wird nur, was auch wirklich reif ist. 100 Äpfel pro Baum sind das Ziel, nicht mehr, um ihn nicht auszulaugen.

Ab in die Kiste! Erntehelfer Janek Cepok (links) beim Befüllen der Obstkisten. Foto: mfm

80 Prozent Verkauf über den Hofladen

Im großen Zusammenhang gesehen ist Zimmermann ein small player, kein big one, also ein kleiner Fisch, auch wenn sich 60 Tonnen Äpfel im Jahr zunächst nach viel anhören. Es scheint, als störe ihn dieser Umstand überhaupt nicht. Er habe gute Kunden, sagt er, es gebe für ihn so gut wie keinen Preisdruck – aber auch kein Wachstum. 80 Prozent verkauft Zimmermann über seinen Hofladen an Endverbraucher, dazu hat er ein paar kleine Händler. Der Renner sind Elstar und Rubinette. Zwischen 30 und 40 Tonnen werden als Tafelobst vermarktet, der Rest geht in die Verarbeitung. Bei Zimmermann bedeutet das Säfte, Balsamessige, Apfelwein, Cidre oder auch Destillate.

Schon bei der Anfahrt zu seiner Anlage war aufgefallen, dass sie – anders als bei manchen Nachbarn – nicht mit Netzen abgedeckt ist. „Netze lassen weniger Licht durch“, so Zimmermanns Begründung, „und das würde bei vielen Sorten bedeuten, dass die Ausfärbung nicht so gleichmäßig und intensiv verläuft wie die eigentliche Reifung.“ Optik ist ja durchaus ein Faktor bei Augenmenschen. Zimmermanns Bäume sind im Durchschnitt 15 Jahre alt, manche bis zu 20, andere auch deutlich jünger. Gesetzt wird stets nur nach Geschmack, alte wie neue Sorten. Man dürfe nicht der Vergangenheit nachhängen und glauben, früher sei alles immer besser, geschmackvoller gewesen, sagt der Apfelbauer. Neue Sorten wie Wellant oder Cripps Pink holen sich das Beste aus beiden Welten, ist er überzeugt.

Foto: Helga Dostal

Das mit den Neuzüchtungen ist dann aber auch so eine Sache beim Setzen, denn ein junger Baum kostet inzwischen acht bis 13 Euro. Und da zahlt man vor allem die Lizenzen mit, die sich die Entwickler gesichert haben. Mal kurz was unter der Hand anbauen? „Keine Chance – die großen Firmen überwachen das mittlerweile per Flugzeug und können während der Blüte ganz genau feststellen, wo was sprießt.“ Auch hier lässt die KI sehr freundlich grüßen.